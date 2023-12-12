Кислая капуста и ядовитый царь: самые странные в истории прозвища древних правителей (фото)

Странные прозвища имели три довольно неудачливые исторические личности.

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Прозвище того или иного правителя – это своеобразная автобиография, которая одним словом описывает его жизнь. Такие прозвища могут формировать то, как будущие поколения будут воспринимать людей, поскольку они часто предполагают, что человек с положительным прозвищем, например, "Великий", был опытным королем, а человек с отрицательным прозвищем, например, "Безумный", вероятно, имел врагов. Издание Big Think предлагает 3 примера одних из самых странных прозвищ древних королей.

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Для большинства людей, которые не знают подробностей мировой истории, прозвище короля – это все, что нужно знать, То есть это слово как бы описывает всю жизнь правителя. Не все короли при жизни получили положительные прозвища, многим из них не повезло в этом плане.

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Иногда можно встретить такое прозвище древнего короля, которое требует более детального объяснения. Вот эти 3 короля и их странные прозвища.

Этельред II Неразумный или Нерешительный

Король Англии Этельред II Неразумный или Нерешительный Фото: Wikipedia

Представьте себе семилетнего мальчика, играющего в саду деревянным мечом. Сейчас 978 год нашей эры и место действия Англия. В сад входит закованный в доспехи, вооруженный мечом и окровавленный воин. Он становится на колени.

"Милорд Этельред. Твоя мама приказала нам убить твоего брата. Теперь ты король", — говорит мальчику воин.

Это не самое лучшее начало королевской карьеры, но дальше дела должны были пойти лучше у короля Англии Этельреда II. Но этого не произошло. Этельреду пришлось столкнуться с самым крупным нападением викингов за последние 100 лет и конечно же маленький мальчик был очень нерешительным.

Но слово нерешительность в Англии 10 века имело также значение плохой совет и глупость или неразумность. Историки считают, что у короля были как плохие советники, так и он сам был очень нерешительным человеком. Из-за того, что Этельред II постоянно колебался своих решениях, он не смог организовать оборону и викинги захватили большую часть Англии.

Ивайло Свинопас или Кислая капуста

Памятник царю Болгарии Ивайло Фото: Wikipedia

Нападение викингов на Англию возможно было не такой большой проблемой, как та с которой столкнулась Болгария в 13 веке. Страна оказалась между молотом и наковальней, то ест ьмежду такими врагами как Византийская империя и монголы.

Тогдашний болгарский царь Константин I Тих был некомпетентным и не мог защитить свою страну от врагов. Поэтому бедный крестьянин Ивайло который, как вы уже, наверное, догадались, занимался выпасом свиней, организовал многих крестьян и смог остановить нападения монголов. Но в то же время Ивайло и его соратники выступали против власти царя. Константин I Тих хотел подавить восстание, но это ему не удалось. В результате Ивайло стал царем Болгарии, но продолжал сражаться как с монголами, так и с византийцами.

В итоге он все же сбежал к монголам под натиском войск Византийской империи и просил хана помочь ему вернуться на престол. Но Ивайло монголы вскоре казнили. Что касается прозвища Кислая капуста, то точно не известно почему Ивайло его получил, возмжно это было просто сильное оскорбление в то время.

Митридат Ядовитый царь

Царь Понта Митридат VI Евпатор Фото: Wikipedia

Если монголы использовали для убийства холодное оружие, то некоторые народы предпочитали для этого яд. К такому народу принадлежал Митридат VI Евпатор, который был царем Понта в конце второго – в начале первого века до н.э. Понт был древней империей, расположенной на территории современной Турции, и также эта страна была одним из самых заклятых врагов Древнего Рима.

Отец Митридата был убит ядом, и поэтому, будучи молодым принцем, Митридат старался выработать иммунитет к известным ядам. Для этого он принимал их в маленьких дозах.

Став правителем, он продолжил это делать и особенно это касается приема мышьяка, с помощью которого был убит его отец. Для того, чтобы узнать нужную дозу, Митридат заставлял принимать яд преступников. Когда древнеримский полководец Помпей разгромил армию Понта, Митридат попытался покончить с собой с помощью яда. Но, это ему не удалось, и он приказал телохранителю заколоть его мечом.

Как уже писал Фокус, в Италии обнаружен утраченный древнеримский город спустя 1500 лет. Город Interamna Lirenas был процветающим торговым центром и представляет собой утраченную реликвию эпохи Древнего Рима.