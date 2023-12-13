Невероятно жаркий год в истории Земли: 2023 побьет рекорд еще до своего завершения

Исследователи уверенны, что нынешний год станет самым теплым за всю историю наблюдений — рекордные показатели будут побиты до наступления нового года.

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Начиная с июля 2023 года, который также стал самым жарким за всю историю наблюдений, средняя температура Земли неумолимо бьет температурные рекорды один за другим. Данные уже свидетельствуют о том, что человечество пережило невероятно жаркий период — за двумя летними месяцами палящего солнца, последовала самая теплая осень в истории, пишет Space.

Несмотря на то, что 2023 год лишь подходит к концу, эксперты уже заявили, что он, вероятно, станет самым жарким за всю историю человечества. Эксперты отмечают, что на рекордную жару повлияло множество факторов, однако основным все же остается антропогенное изменение климата.

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В начале декабря Служба изменения климата Copernicus (C3S) заявила о том, что бореальная осень 2023 года стала самой теплой с момента начала наблюдений в 1940 году — на 0,32 градуса по Цельсию выше, чем когда-либо прежде в истории человечества.

По словам заместителя директора C3S Саманты Берджесс, данные наблюдений показывают, что 2023 станет самым жарким в истории человечества. По словам ученых, невероятно теплая бореальная осень, вероятно, частично была вызвана последним появлением Эль-Ниньо, которое официально вступило в свои права в Тихом океане в июне этого года и оказало влияние на всю климатическую систему Земли.

Данные также свидетельствуют о том, что Эль-Ниньо сохранится и в следующем году, более того, ученые считают, что явление достигнет своего пика в конце нынешнего года или в начале следующего. В результате 2024 год рискует стать таким же невероятно жарким, как и 2023.

Некоторые эксперты также считают, что извержение подводного вулкана Тонга в 2022 году выбросило в атмосферу рекордные уровни водяного пара, что частично также могло оказать влияние на климатическую систему Земли. Однако эти утверждения были в значительной степени опровергнуты исследователями.

Несмотря на все называемые факторы повышения температуры, основным все еще остается глобальное потепление, вызванное невероятными выбросами парниковых газов за последние 50 лет. Увы, все становится лишь хуже — данные ученых свидетельствуют о том, что за последний год выбросы углерода достигли нового максимума.

По словам директора Центра науки, устойчивого развития и средств массовой информации Пенсильванского университета, ведущего климатического эксперта Майкла Манна, человечество все еще может остановить худшие последствия изменения климата, однако "окно возможностей" сужается с каждым нем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявляют о начале эры "глобального кипения" на планете.