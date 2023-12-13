Неймовірно спекотний рік в історії Землі: 2023 поб'є рекорд ще до свого завершення

Дослідники впевнені, що нинішній рік стане найтеплішим за всю історію спостережень — рекордні показники будуть побиті до настання нового року.

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Починаючи з липня 2023 року, який також став найспекотнішим за всю історію спостережень, середня температура Землі невблаганно б'є температурні рекорди один за одним. Дані вже свідчать про те, що людство пережило неймовірно спекотний період — за двома літніми місяцями палючого сонця, наступила найтепліша осінь в історії, пише Space.

Попри те, що 2023 рік лише добігає кінця, експерти вже заявили, що він, імовірно, стане найспекотнішим за всю історію людства. Експерти зазначають, що на рекордну спеку вплинуло безліч чинників, проте основним все ж залишається антропогенна зміна клімату.

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На початку грудня Служба зміни клімату Copernicus (C3S) заявила про те, що бореальна осінь 2023 року стала найтеплішою від моменту початку спостережень 1940 року — на 0,32 градуса за Цельсієм вище, ніж будь-коли раніше в історії людства.

За словами заступника директора C3S Саманти Берджесс, дані спостережень показують, що 2023 рік стане найспекотнішим в історії людства. За словами вчених, неймовірно тепла бореальна осінь, імовірно, частково була спричинена останньою появою Ель-Ніньйо, яка офіційно вступила у свої права в Тихому океані в червні цього року і вплинула на всю кліматичну систему Землі.

Дані також свідчать про те, що Ель-Ніньйо збережеться і наступного року, ба більше, вчені вважають, що явище досягне свого піка наприкінці нинішнього року або на початку наступного. У результаті 2024 рік ризикує стати таким самим неймовірно спекотним, як і 2023.

Деякі експерти також вважають, що виверження підводного вулкана Тонга 2022 року викинуло в атмосферу рекордні рівні водяної пари, що частково також могло вплинути на кліматичну систему Землі. Однак ці твердження були значною мірою спростовані дослідниками.

Попри всі так звані чинники підвищення температури, основним все ще залишається глобальне потепління, спричинене неймовірними викидами парникових газів за останні 50 років. На жаль, все стає лише гірше — дані вчених свідчать про те, що за останній рік викиди вуглецю досягли нового максимуму.

За словами директора Центру науки, сталого розвитку та засобів масової інформації Пенсільванського університету, провідного кліматичного експерта Майкла Манна, людство все ще може зупинити найгірші наслідки зміни клімату, проте "вікно можливостей" звужується з кожним ним.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявляють про початок ери "глобального кипіння" на планеті.