Авторы изобретения говорят, что их шлем прост в применении и не требует никаких хирургических операций.

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Разработан первый в мире ИИ, который может читать человеческие мысли, преобразовывая мозговые волны в печатный текст, пишет DailyMail.

ИИ работает при помощи шлема, к которому подключены датчики, отслеживающие электрическую активность мозга. Уникальная технология была разработана командой инженеров из Сиднейского технологического университета. Ученые утверждают, что технология может в корни поменять уход за пациентами, которые потеряли возможность говорить в результате инсульта или паралича.

На демонстрационном видео видно, как испытуемый молча читает предложение, показанное на экране, а потом искусственный интеллект отображает на экране то, что о чем подумал человек. Результаты совпадают почти идеально.

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Команда также уверена в том, что технология позволит беспрепятственно управлять бионическими конечностями и роботами.

"Наше исследование является новаторской попыткой перевода необработанных волн ЭЭГ непосредственно в язык, что знаменует значительный прорыв в этой области. Это первая технология, которая включила методы дискретного кодирования в процесс перевода мозговых волн в текст. Задействование больших языковых моделей также открывает новые горизонты в нейробиологии и искусственного интеллекта", — говорит профессор, ведущий автор исследования К. Т. Лин.

Дело в том, что предыдущие технологии перевода сигналов от мозга в язык требовали либо хирургического вмешательства, как Neuralink Илона Маска, либо сканирования на аппарате МРТ, что неприменимо в повседневной жизни.

Новая же технология использует простой шлем, чтобы читать мысли человека.

В ходе эксперимента Лин и его команда испытали 29 добровольцев, которым показывали на экране предложение, которое они должны были прочитать.

Затем ИИ отображал данные, которые были получены из мозговых волн испытуемого.

В одном из таких заданий человека попросили прочитать фразу: "Добрый день! Надеюсь у вас все хорошо. Я начну с капучино, пожалуйста, с дополнительной порцией эспрессо".

ИИ отобразил эту фразу как: "День! Вы хорошо? Капучино, дополнительная порция. Эспрессо".

Команда говорит, что показатель точности перевода в настоящее время составляет около 40%, но исследователи продолжают работать над повышением этого показателя до 90%.

Напомним, в США создали гаджет для чтения мыслей, его розничная цена — всего $50 тысяч. Шлем под названием Flow подключается по USB к ПК или ноутбуку, после чего активируется, и пользователь может начать работать с ним.