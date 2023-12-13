Шолом для читання думок: ШІ навчився розшифровувати мозкові хвилі в друкований текст (відео)

Автори винаходу кажуть, що їхній шолом простий у застосуванні та не потребує жодних хірургічних операцій.

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Розроблено перший у світі ШІ, який може читати людські думки, перетворюючи мозкові хвилі на друкований текст, пише DailyMail.

ШІ працює за допомогою шолома, до якого під'єднано датчики, що відстежують електричну активність мозку. Унікальна технологія була розроблена командою інженерів із Сіднейського технологічного університету. Вчені стверджують, що технологія може докорінно змінити догляд за пацієнтами, які втратили можливість говорити внаслідок інсульту або паралічу.

На демонстраційному відео видно, як випробовуваний мовчки читає речення, показане на екрані, а потім штучний інтелект відображає на екрані те, що про що подумала людина. Результати збігаються майже ідеально.

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Команда також впевнена в тому, що технологія дасть змогу безперешкодно керувати біонічними кінцівками і роботами.

"Наше дослідження є новаторською спробою перекладу необроблених хвиль ЕЕГ безпосередньо в мову, що знаменує значний прорив у цій галузі. Це перша технологія, яка включила методи дискретного кодування в процес перекладу мозкових хвиль у текст. Залучення великих мовних моделей також відкриває нові горизонти в нейробіології та штучного інтелекту", — каже професор, провідний автор дослідження К. Т. Лін.

Річ у тім, що попередні технології перекладу сигналів від мозку на мову вимагали або хірургічного втручання, як Neuralink Ілона Маска, або сканування на апараті МРТ, що не може бути застосовано в повсякденному житті.

Нова ж технологія використовує простий шолом, щоб читати думки людини.

Під час експерименту Лін і його команда випробували 29 добровольців, яким показували на екрані речення, яке вони мали прочитати.

Потім ШІ відображав дані, які були отримані з мозкових хвиль випробуваного.

В одному з таких завдань людину попросили прочитати фразу: "Добрий день! Сподіваюся, у вас усе добре. Я почну з капучино, будь ласка, з додатковою порцією еспресо".

ШІ відобразив цю фразу як: "День! Ви добре? Капучино, додаткова порція. Еспресо".

Команда каже, що показник точності перекладу наразі становить близько 40%, але дослідники продовжують працювати над підвищенням цього показника до 90%.

Нагадаємо, у США створили гаджет для читання думок, його роздрібна ціна — всього $50 тисяч. Шолом під назвою Flow під'єднується по USB до ПК або ноутбука, після чого активується, і користувач може почати працювати з ним.