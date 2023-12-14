Просыпаетесь рано даже в выходной: ученые советуют винить неандертальцев

Исследователи разобрались, как ДНК неандертальцев влияют на жизнь современных людей.

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Люди с умением рано ложиться спать и рано вставать могут поблагодарить за это наших древних предков – неандертальцев, пишет The Guardian.

Исследователи выяснили, что ДНК от наших далеких родственников может способствовать тому, что некоторые люди становятся жаворонками. Именно этот набор генов позволяет некоторым людям легче просыпаться рано утром.

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Несмотря на то, что большая часть генов человека, унаследованных в результате скрещивания людей и неандертальцы, отсеялась в ходе эволюции, их небольшая часть все же осталась. Этот набор ДНК помогал ранним современных людям адаптироваться к новой среде обитания, когда они перебрались из Африки в Евразию.

"Анализируя фрагменты ДНК неандертальцев, которые остались в геномах современного человека, мы увидели поразительную тенденцию", — говорит эпидемиолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Джон Капра.

По его словам, найденные гены влияют на то, как наш организм управляет биологическими часами, в большинстве случаев делая из нас "жаворонков".

Homo sapiens мигрировали из Африки в Евразию около 70 000 лет назад. Когда они добрались до места, то столкнулись с неандертальцами, которые уже приспособились жить в более холодном климате, проживая на этой территории уже сотни тысяч лет. В то время произошло скрещивание видов и с тех пор люди несут до 4% ДНК неандертальцев, включая гены, связанные с пигментацией кожа, волосами, жиром и иммунитетом.

Анализ ДНК современных людей и неандертальцев показал, что в биологические часы этих двух группа формируют разные генетические варианты. Но некоторые ныне живущие люди все же являются носителями генов неандертальцев.

Для того, чтобы проверить свою теорию, исследователи обратились биобанку, который хранит данные о генетике, здоровье и образе жизни полумиллиона человек в Британии. Ученые действительно нашли носителей древних генов, а также связали эту ДНК с ранним пробуждение, говорится статье, опубликованной в научном журнале Genome Biology and Evolution.

Нельзя сказать, что для того, чтобы быть "жаворонком" людям обязательно нужны гены неандертальцев. Сотни различных вариаций генов влияют на то, когда люди засыпают и просыпаются. Кроме этого, существует множество экологических и культурных факторов. В целом, гены неандертальцев оказывают лишь частичное влияние на распорядок дня современных людей.

Авторы исследования подозревают, что многие люди в наши дни все еще обладают генами неандертальцев, потому как они помогали нашим предкам адаптироваться к жизни в более высоких широтах.

"Мы предполагаем, что быть "жаворонком" было полезно для наших предков. Это показатель того, что наши биологические часы могут быстрее адаптироваться к сезонным изменениям уровня освещенности. В более высоких широтах такие гибкие биологические часы позволяют организму быстрее подстраиваться под переменные сезонные уровни освещения", — подытожили ученые.

Напомним, недавно ученые выяснили, что неандертальцы смешивались с неизвестным видом людей еще до Homo Sapiens. Одна из версий заключается в том, что некоторые люди покинули Африку, смешались с неандертальцами в Евразии, а затем вернулись в Африку, неся в себе неандертальские гены.