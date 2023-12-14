Многие не в курсе: ученые объяснили, чем отличается парацетамол и ибупрофен

Эксперты говорят, что между двумя препаратами есть существенное различие.

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В Сети разгорелся спор о том, чем же все-таки отличаются препараты парацетамол и ибупрофен. Ученые решили поставить точку в этом споре, пишет IFLScience.

По словам экспертов, несмотря на то, что оба препарата применяются для облечения боли, парацетамол и ибупрофен действуют совсем по-разному.

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Парацетамол является одним из самых используемых обезболивающих, которое также снижает температуру, воздействуя непосредственно на область мозга, регулирующую температуру тела. Даже сейчас ученым неизвестен точный механизм того, как парацетамол уменьшает боль, но они полагают, что препарат снижает интенсивность болевых сигналов в мозг, затормаживая ферменты циклооксигеназы.

В обезболивающих свойствах препарата также играет важную роль метаболит парацетамола AM404.

Также отмечается, что лекарство также часто выписывается совместно с другими препаратами.

"Парацетамол был испытан в разных условиях и продемонстрировал эффективность как при острой, так и при хронической боли. Он активен как отдельный агент, так и вместе с НПВП (нестероидными противовоспалительными препаратами) и опиоидами, повышая их эффективность", — говорится в одном из обзоров препарата.

В это же время, ибупрофен является вышеупомянутым нестероидным противовоспалительным препаратом. Он также воздействует на циклооксигеназу, но при этом подавляет выработку простагландинов. Они вырабатываются в местах повреждения тканей или инфекции и контролируют воспаление, на ряду с другими процессами.

Помимо повседневных кратковременных болей, ибупрофен используется при лечении воспалительных и ревматоидных заболеваний.

В медицинских рекомендация говорятся, что оба препарата используются для лечения, как кратковременной боли, так и длительного лечения по рекомендации врача, а также для снижения температуры.

Ибупрофен может быть более эффективным средством обезболивания при воспалении. У обоих также есть свои недостатки, предупреждения и потенциальные побочные эффекты.

Напомним, самое доступное в мире обезболивающее опасно меняет поведение людей. Исследователи обнаружили неожиданное свойство препарата парацетамола.