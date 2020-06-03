В Британии тестируют ибупрофен как лекарство от осложнений коронавируса

Ученые считают, что препарат может лечить острый респираторный дистресс-синдром при COVID-19

Ученые тестируют препарат ибупрофен для лечения некоторых осложнений у пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ВВС.

Команда исследователей из больницы Гая и св. Томаса в Лондоне, а также Королевского колледжа Лондона считают, что препарат, который является противовоспалительным и болеутоляющим средством, может лечить проблемы с дыханием.

Ученые надеются, что лекарство поможет пациентам с COVID-19 избежать потребности в ИВЛ.

В рамках исследования под названием Liberate половина пациентов будет получать ибупрофен в дополнение к обычному лечению. Отмечается, что во время эксперимента будет использоваться специальная формула ибупрофена, а не обычные таблетки, которые продаются в аптеках. Некоторые пациенты уже принимают эту лекарственную форму в виде липидных капсул при таких заболеваниях, как артрит.

Исследования на животных показали, что ибупрофен может лечить острый респираторный дистресс-синдром – одно из осложнений коронавируса, когда болезнь протекает в тяжелой форме.

"Нам нужно провести испытания, чтобы показать, что данные действительно соответствуют нашим ожиданиям", – говорит профессор из Королевского колледжа Митул Мехта.

Еще в начале пандемии эксперты высказывали опасения, что ибупрофен может быть вреден для людей с легкими симптомами коронавируса. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявлял, что прием нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен, может усугубить инфекцию, и советовал принимать парацетамол.

Но Комиссия по лекарственным средствам для человека Великобритании пришла к выводу, что ибупрофен, как и парацетамол, безопасно принимать при симптомах коронавируса. Оба препарата могут снижать температуру и облегчать симптомы вируса.

В случае легких симптомов коронавируса, Национальная служба здравоохранения Англии рекомендует людям начинать с парацетамола, так как он имеет меньше побочных эффектов, чем ибупрофен. Также ибупрофен противопоказан в ряде случаев, например, при язве желудка.

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