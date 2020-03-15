Ибупрофен при коронавирусе принимать нельзя, — Минздрав Франции

Министр здравоохранения заявил, что противовоспалительные препараты могут усугубить ситуацию

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что не рекомендовано от коронавируса COVID-19 принимать такие противовоспалительные препараты, как ибупрофен, кортизон. Об этом сообщил министр в Twitter.

По словам министра, такие препараты могут усугубить ситуацию при заболевании коронавирусом.

"COVID-19: прием противовоспалительных (ибупрофен, кортизон) может стать фактором, обостряющим инфекцию. Если у вас жар, примите парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты, или у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом", – пишет министр.

Также эксперты сообщили The Guardian, что противовоспалительные препараты опасны людям, болеющим инфекционными заболеваниями, из-за того, что они снижают реакцию иммунной системы организма. Из-за приема таких препаратов ухудшалось состояние даже у молодых людей, большинство из которых переносят инфекцию легко, такие случаи уже были зафиксированы во Франции, пишет Le Monde.

Американские медики выяснили, что зараженные не имеют симптомов в среднем до 5 дней, но уже через 11 дней они появляются у 98% инфицированных. Больные могут заражать других до 37 дней.

Как ранее сообщал Фокус: