Ибупрофен при коронавирусе принимать нельзя, — Минздрав Франции
2020-03-15 14:09:00
Министр здравоохранения заявил, что противовоспалительные препараты могут усугубить ситуацию
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что не рекомендовано от коронавируса COVID-19 принимать такие противовоспалительные препараты, как ибупрофен, кортизон. Об этом сообщил министр в Twitter.
По словам министра, такие препараты могут усугубить ситуацию при заболевании коронавирусом.
"COVID-19: прием противовоспалительных (ибупрофен, кортизон) может стать фактором, обостряющим инфекцию. Если у вас жар, примите парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты, или у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом", – пишет министр.
Также эксперты сообщили The Guardian, что противовоспалительные препараты опасны людям, болеющим инфекционными заболеваниями, из-за того, что они снижают реакцию иммунной системы организма. Из-за приема таких препаратов ухудшалось состояние даже у молодых людей, большинство из которых переносят инфекцию легко, такие случаи уже были зафиксированы во Франции, пишет Le Monde.
Американские медики выяснили, что зараженные не имеют симптомов в среднем до 5 дней, но уже через 11 дней они появляются у 98% инфицированных. Больные могут заражать других до 37 дней.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.
- 13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения.
- По состоянию на 15 марта, коронавирусом в мире заболели более 156 тыс. человек, из них 5 833 – летальные, выздоровели 73 968 человека.
- По состоянию на 15 марта, в Украине было зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая коронавиурса COVID-19. Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на COVID-19.