Мужчине в 19 веке пробило мозг железным стержнем, но он выжил: реконструкция показала его лицо (фото)

Ученые воссоздали лицо Финеаса Гейджа, каким оно было через несколько мгновений после несчастного случая, произошедшего 175 лет назад.

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13 сентября 1848 года Финеас Гейдж расчищал путь для новой железнодорожной линии в американском штате Вермонт, когда случайный взрыв изменил всю его жизнь. В результате взрыва голову строителя пробил железный стержень, который прошел через мозг и вылетел наружу. После этого, к удивлению многих, Гейдж выжил, но его поведение и личность значительно изменились. Данный случай произвел настоящую революцию в понимании работы мозга человека. Теперь же ученые под руководством знаменитого конструктора лиц людей, живших в прошлом, Сисеро Мораиса, проанализировали череп Гейджа и создали уникальную реконструкцию лица мужчины, каким оно было сразу же после того, как в голову вонзился железный стрежень, пишет Daily Mail.

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Железный стержень, который пробил череп и прошел через мозг Гейджа, улетел после этого на расстояние в несколько десятков метров. При этом, как говорили тогда свидетели события, стержень был весь в крови и в кусочках мозга. В результате большая часть левой лобной доли Гейджа была разрушена, но он прожил еще 12 лет после несчастного случая и умер в возрасте 36 лет в 1860 году. Гейдж умер от эпилепсии, которая скорее всего была вызвана ужасающей травмой мозга. Хотя личность и поведение Гейджа навсегда изменились после этого события и это стало причиной более пристального изучения работы мозга учеными. Сейчас исследователи считают, что факт выживания Гейджа после такого удара, подтверждает идею о том, что разные части мозга выполняют разные функции, и одна часть мозга может заменить другую, если та не может функционировать.

Железный стержень, который пробил череп и прошел через мозг Гейджа, улетел после этого на расстояние в несколько десятков метров. При этом, как говорили тогда свидетели события, стержень был весь в крови и в кусочках мозга. В результате большая часть левой лобной доли Гейджа была разрушена, но он прожил еще 12 лет после несчастного случая и умер в возрасте 36 лет в 1860 году Фото: Daily Mail

Теперь же ученые, под руководством эксперта по графике Сисеро Мораиса, провели анализ черепа Гейджа и создали реконструкцию его лица, каким оно было в момент нанесения удара по голове железным стержнем.

По словам Мораиса, в отличие от остальных реконструкций лиц людей прошлого, которые он создавал, воссоздание внешнего вида лица Гейджа не было основной целью. Дело в том, что все знают, как он выглядел после несчастного случая, потому как сохранились его фотографии. Ученые хотели с помощью 3D-технологий и знаний человеческой анатомии, воссоздать сам процесс вхождения железного стержня в череп и показать, каким было лицо мужчины этот момент.

По словам Мораиса, в отличие от остальных реконструкций лиц людей прошлого, которые он создавал, воссоздание внешнего вида лица Гейджа не было основной целью. Дело в том, что все знают, как он выглядел после несчастного случая, потому как сохранились его фотографии (фото Финеаса Гейджа слева) Фото: Daily Mail

Ранее Мораис уже создавал реконструкции лиц людей прошлого, которые были деформированы в результате трагических событий. Например, это касается лица воина, который погиб в 1361 году во время одной из самых жестоких битв в средневековой Европе, как уже писал Фокус. Но дело Гейджа требовало более тщательно подхода.

Мораис и его коллеги создают реконструкции лиц с помощью анализа черепа и сравнения этих данных с анатомией современных людей. Если речь идет о деформациях черепа, то здесь используются дополнительные данные.

Мораис и его коллеги создают реконструкции лиц с помощью анализа черепа и сравнения этих данных с анатомией современных людей. Если речь идет о деформациях черепа, то здесь используются дополнительные данные Фото: Daily Mail

По словам Мораиса, ему пришлось создать модель отдельных частей черепа Гейджа, чтобы затем соединить их вместе и получить представление о том, как он выглядел во время удара. После этого, на основе известных данных о несчастном случае, ученые создали модель прохождения железного стержня сквозь голову Гейджа. При этом использовались данные разных томографий человеческого мозга, чтобы получить представление о том, в каких местах он был поврежден у Гейджа.

По словам Мораиса, ему пришлось создать модель отдельных частей черепа Гейджа, чтобы затем соединить их вместе и получить представление о том, как он выглядел во время удара Фото: Daily Mail

После этого на основе фотографий Гейджа было также создано его лицо таким, каким оно вероятно было в момент прохождения железного стержня через мозг.

Как уже писал Фокус, недавно Морис и его команда создали реконструкцию лица мальчика-подростка, который принадлежал к элитной части общества Древнего Египта. Самое интересное, что этот мальчик страдал от редкой болезни, из-за чего его мозг имел очень большой размер.