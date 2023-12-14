Двойной праздник. У мам и детей день рождения совпадает чаще, чем вы думаете: вот почему

Если вы отмечаете день рождения в одном месяце со своей мамой, то вы не одиноки в этом плане. Это явление встречается чаще, чем ожидалось.

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Как показывает исследование, опубликованное в журнале Population Studies, день рождения в одном месяце у мам и детей совпадает чаще, чем можно было предположить. При этом в одном месяце часто рождаются также братья и сестры, а еще дети и отцы. Еще ученые выяснили, что чаще, чем предполагалось в одном месяце отмечают день рождения также двое родителей, пишет Phys.

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Предыдущие исследования показали, что сезон рождения женщин каким-то образом влияет на сезон рождения их детей. Но новое исследование впервые показало, что женщины с большей вероятностью рожают детей в том же месяце, в котором они родились сами.

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Ученые провели анализ данных связанных с более чем 10 млн рождений детей в Испании, США и Франции за последние более, чем 40 лет. Известно, что существует некоторая закономерность в рождении детей в разных странах. То есть в определенные сезоны рождается больше детей, чем в другие. Это называется сезонностью рождаемости.

Но анализ данных показал, что существует увеличение количества родов в январе среди матерей, родившихся в этом месяце, и это касается всех остальных 11 месяцев в году. Как показало исследование, количество рождений мам и их детей в одном месяце оказалось на 4,6% больше, чем ожидалось.

При этом ученые выяснили, что количество рожденных в один месяц братьев и сестер на 12,1% больше чем ожидалось. Также этот показатель больше ожидаемого уровня на 4,4% у двух родителей и на 2% у отца и ребенка.

Как показывает исследование, день рождения в одном месяце у мам и детей совпадает чаще, чем можно было предположить Фото: Live Science

Ученые считают, что явление, вероятно, связано с общими социально-демографическими характеристиками родителей. Люди одинакового происхождения становятся парами, женятся и с большей вероятностью рожают детей в определенное время года.

Например, у женщин с высшим образованием вероятность родить ребенка весной больше, чем у женщины без высшего образования. Если у нее есть дочь, помимо того, что она с большей вероятностью родится весной, у этой дочери может быть больше шансов иметь высшее образование, поскольку оно есть у ее матери. И таким образом, когда у этой дочери появятся дети, скорее всего, они родятся и у нее весной, говорят ученые.

То есть у женщины больше шансов родить детей в то же время года, в котором она родилась сама, ведь она сохранила социально-демографические характеристики своей семьи. Поэтому не только сезон рождения, но даже месяц рождения детей может передаваться из поколения в поколение.

При этом вероятность рождения членов семьи в одно и то же время года зависит еще и от биологических факторов. Хотя они в свою очередь зависят от социально-демографических характеристик человека. Биологическими факторами, влияющие на сезонность рождаемости ученые называют количество солнечного света, уровень температуры, влажности и доступность еды.

Хотя это первое в своем роде подобное исследование, ученые считают, что нужно продолжить работу в этом направлении для подтверждения эти выводов. Также нужно выяснить, какие последствия рождение челнов семьи в один и тот же месяц может иметь для следующих поколений этой семьи. В частности, как это влияет на здоровье детей и их будущую жизнь.

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