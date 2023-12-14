Подвійне свято. У мам і дітей день народження збігається частіше, ніж ви думаєте: ось чому

Якщо ви відзначаєте день народження в одному місяці зі своєю мамою, то ви не самотні в цьому плані. Це явище зустрічається частіше, ніж очікувалося.

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Як показує дослідження, опубліковане в журналі Population Studies, день народження в одному місяці у мам і дітей збігається частіше, ніж можна було припустити. При цьому в одному місяці часто народжуються також брати і сестри, а ще діти і батьки. Ще вчені з'ясували, що частіше, ніж передбачалося, в одному місяці відзначають день народження також двоє батьків, пише Phys.

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Попередні дослідження показали, що сезон народження жінок якимось чином впливає на сезон народження їхніх дітей. Але нове дослідження вперше показало, що жінки з більшою ймовірністю народжують дітей у тому ж місяці, в якому вони народилися самі.

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Вчені провели аналіз даних пов'язаних з більш ніж 10 млн народжень дітей в Іспанії, США та Франції за останні більш, ніж 40 років. Відомо, що існує певна закономірність у народженні дітей у різних країнах. Тобто в певні сезони народжується більше дітей, ніж в інші. Це називається сезонністю народжуваності.

Але аналіз даних показав, що існує збільшення кількості пологів у січні серед матерів, які народилися цього місяця, і це стосується всіх інших 11 місяців у році. Як показало дослідження, кількість пологів мам та їхніх дітей в одному місяці виявилася на 4,6% більшою, ніж очікувалося.

При цьому вчені з'ясували, що кількість народжених в один місяць братів і сестер на 12,1% більша, ніж очікувалося. Також цей показник більший за очікуваний рівень на 4,4% у двох батьків і на 2% у батька і дитини.

Як показує дослідження, день народження в одному місяці у мам і дітей збігається частіше, ніж можна було припустити Фото: Live Science

Учені вважають, що явище, ймовірно, пов'язане зі спільними соціально-демографічними характеристиками батьків. Люди однакового походження стають парами, одружуються і з більшою ймовірністю народжують дітей у певну пору року.

Наприклад, у жінок із вищою освітою ймовірність народити дитину навесні більша, ніж у жінки без вищої освіти. Якщо у неї є донька, крім того, що вона з більшою ймовірністю народиться навесні, у цієї доньки може бути більше шансів мати вищу освіту, оскільки вона є у її матері. І таким чином, коли в цієї доньки з'являться діти, найімовірніше, вони народяться і в неї навесні, кажуть учені.

Тобто жінка має більше шансів народити дітей тієї самої пори року, в якій вона народилася сама, адже вона зберегла соціально-демографічні характеристики своєї родини. Тому не тільки сезон народження, а й навіть місяць народження дітей може передаватися з покоління в покоління.

При цьому ймовірність народження членів сім'ї в одну й ту саму пору року залежить ще й від біологічних чинників. Хоча вони своєю чергою залежать від соціально-демографічних характеристик людини. Біологічними факторами, що впливають на сезонність народжуваності, вчені називають кількість сонячного світла, рівень температури, вологості та доступність їжі.

Хоча це перше у своєму роді подібне дослідження, вчені вважають, що потрібно продовжити роботу в цьому напрямку для підтвердження цих висновків. Також потрібно з'ясувати, які наслідки народження членів сім'ї в один і той самий місяць може мати для наступних поколінь цієї родини. Зокрема, як це впливає на здоров'я дітей та їхнє майбутнє життя.

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