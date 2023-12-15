Почему нельзя ужинать после 21:00: проблема даже не в лишних килограммах

Исследователи обнаружили новую угрозу, которую несут с собой регулярные поздние ужины.

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С первого взгляда безобидный поздний ужин после 21:00 может существенно увеличивать риск инсульта и микроинсульта, пишет DailyMail.

В новом исследовании принимали участие более 100 тыс. человек из Франции, каждый из них заполнил до 15 дневников питания, где указывалось время приема пищи в будние и выходные дни. Треть испытуемых ужинала раньше 20:00, а вторая треть позже – после 21:00.

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За добровольцами наблюдали на протяжении 7 лет, за это время ученые зарегистрировали около 2 тыс. случаев сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты. Люди, ужинавшие после 21:00, получали инсульт или микроинсульт чаще на 28%, чем те, кто садился за стол раньше 20:00.

Дело в том, что в ходе эволюции наш организм приспособился получать пищу в начале дня, поэтому позднее переваривание пищи повышает уровень сахара в крови и кровяное давление.

Повышенное кровяное давление вечером, когда оно должно быть ниже, повреждает со временем кровеносные сосуды и увеличивает рис образования тромбов. В свою очередь это приводит к инсультам и сердечным приступам.

"В моей семье, как и во многих других, всегда говорили, что нельзя ужинать слишком поздно, и наше исследование показало, что в этом может быть некоторый смысл. В наши дни современное общество работает 24 часа в сути, 7 дней в неделю, поэтому неудивительно, что людям часто не хватает времени на своевременный ужин", — говорит старший автор исследования из Университета Сорбонны Париж-Норд Бернар Срур.

Проведенное исследование было сосредоточено на уровне риска сердечно-сосудистых заболеваний, который зависит от времени ежедневного приема пищи. Среди сердечно-сосудистых заболеваний были инсульта и микроинсульты, влияющие на приток крови к мозгу. Сюда также входили ишемические проблемы с сердцем.

Результаты показали, что с каждым пропущенным часом ужина, вероятность инсульта или микроинсульта увеличивалась на 8%. Любители позднего ужина получали повышенный риск всех типов сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивающийся на 6%.

Связь между временем приема пищи и проблемами с сердцем фиксировалась в основном среди женщин, которые составляли 80% участников эксперимента.

Результат, значимый для мужчин, заключался в том, что каждый час пропущенного завтрака был связан с увеличением риска ишемической болезни сердца на 11%. Но такие результаты возможно, были получены потому, что в исследовании участвовало слишком мало мужчин для значимых статистических результатов.

Напомним, ученые рассказали, чем опасен поздний прием пищи. Исследование предполагает, что поздний ужин влияет на то, как мы сжигаем калории и откладываем жир.