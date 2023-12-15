Чому не можна вечеряти після 21:00: проблема навіть не в зайвих кілограмах

Дослідники виявили нову загрозу, яку несуть із собою регулярні пізні вечері.

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З першого погляду нешкідлива пізня вечеря після 21:00 може істотно збільшувати ризик інсульту і мікроінсульту, пише DailyMail.

У новому дослідженні брали участь понад 100 тис. осіб із Франції, кожен із них заповнив до 15 щоденників харчування, де вказували час приймання їжі в будні та вихідні дні. Третина випробовуваних вечеряла раніше 20:00, а друга третина пізніше — після 21:00.

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За добровольцями спостерігали протягом 7 років, за цей час учені зареєстрували близько 2 тис. випадків серцево-судинних захворювань, включно з інфарктами та інсультами. Люди, які вечеряли після 21:00, отримували інсульт або мікроінсульт частіше на 28%, ніж ті, хто сідав за стіл раніше 20:00.

Річ у тім, що під час еволюції наш організм пристосувався отримувати їжу на початку дня, тож пізнє перетравлення їжі підвищує рівень цукру в крові та кров'яний тиск.

Підвищений кров'яний тиск увечері, коли він має бути нижчим, ушкоджує згодом кровоносні судини та збільшує ризик утворення тромбів. Своєю чергою це призводить до інсультів і серцевих нападів.

"У моїй родині, як і в багатьох інших, завжди говорили, що не можна вечеряти занадто пізно, і наше дослідження показало, що в цьому може бути певний сенс. У наші дні сучасне суспільство працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, тож не дивно, що людям часто бракує часу на своєчасну вечерю", — каже старший автор дослідження з Університету Сорбонни Париж-Норд Бернар Срур.

Проведене дослідження було зосереджене на рівні ризику серцево-судинних захворювань, який залежить від часу щоденного прийому їжі. Серед серцево-судинних захворювань були інсульти та мікроінсульти, що впливають на приплив крові до мозку. Сюди також входили ішемічні проблеми з серцем.

Результати показали, що з кожною пропущеною годиною вечері, ймовірність інсульту або мікроінсульту збільшувалася на 8%. Любителі пізньої вечері отримували підвищений ризик усіх типів серцево-судинних захворювань, що збільшується на 6%.

Зв'язок між часом приймання їжі та проблемами із серцем фіксувався здебільшого серед жінок, які становили 80% учасників експерименту.

Результат, значущий для чоловіків, полягав у тому, що кожна година пропущеного сніданку була пов'язана зі збільшенням ризику ішемічної хвороби серця на 11%. Але такі результати, можливо, були отримані тому, що в дослідженні брало участь занадто мало чоловіків для значущих статистичних результатів.

Нагадаємо, вчені розповіли, чим небезпечний пізній прийом їжі. Дослідження припускає, що пізня вечеря впливає на те, як ми спалюємо калорії і відкладаємо жир.