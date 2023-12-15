Отвратительное место в океане. Названо самое жаркое, кислое и бедное кислородом море на Земле

Исследователи обнаружили, что за последние четыре десятилетия эта морская территория претерпела невероятных изменений.

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Саргассово море располагается в Атлантическом океане и опоясывает Бермудские острова, однако сегодня оно переживает свои не лучшие времена: ученые обнаружили, что за последние 40 лет оно стало на 30% кислее, на 1 градус по Цельсию теплее и обеднело на кислород, пишет Live Science.

Более того, результаты нового исследования показывают, что с момента измерений в 1954 году Саргассово море у Бермудских островов стало теплее, кислее и солонее, чем когда-либо за всю историю измерений. Теперь исследователи полагают, что виной всему — изменения климата, которые обрушились на планету из-за деятельности человека.

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В то же время наиболее волнующим выглядит то, что влияние этих значительных изменений Саргассового моря может иметь далеко идущие последствия. Открытие было сделано во время изучения данных за десятилетия Бермудского исследования атлантических временных рядов (BATS). Фактически она представляет собой самую продолжительную в мире запись океанографических свойств, включающую в себя глубоководные измерения в Атлантическом океане недалеко от Бермудских островов.

Исследователи опасаются, что эти климатические изменения могут оказать влияние на все океанские системы Земли, так как вода переносится по всему Мировому океану. Результаты исследования свидетельствуют о том, что Саргассово море не только становится более кислым и соленым, оно также теряет кислород — 7% за последние 40 лет.

По словам ведущего автора исследования, химика-океанографа Бермудского института океанологии при Университете штата Аризона Николаса Бейтса, они с коллегами также заметили, что этот участок океана достиг своего температурного рекорда за последние 40 лет, а возможно и больше.

Результаты также свидетельствуют о том, что кислотность Саргассова моря увеличилась на 30-40% за последние четыре десятилетия. Повышение содержания углекислого газа в атмосфере в результате сжигания ископаемого топлива приводит к растворению углекислого газа в океане. Это может повысить его кислотность, поскольку растворенный газ превращается в угольную кислоту, а также ионы карбоната и водорода.

Бейтс также отмечает, что климатический кризис, который обрушился на Землю, может оказать сильнейшее воздействие на планету. Простыми словами, если нагреть планету и изменить концентрацию парниковых газов в атмосфере, также изменится и глобальный круговорот воды в климатической системе Земли. В результате эти изменения могут затронуть морскую жизнь, а также все живое на планете.

Бейтс подчеркнул, что изменение климата может по-разному повлиять на другие океанские системы, и какое именно влияние наблюдаемые изменения окажут на местную экосистему Саргассова моря и океан в целом, до сих пор неясно.

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