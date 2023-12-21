Сказка для экоактивистов. Биоразлагаемый пластик не разлагается даже за год в воде или на суше

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, насколько биопластик безопасен для окружающей среды.

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Пластики растительного происхождения давно рекламируются как экологически чистая альтернатива пластику из нефти. Но новое исследование показало, что многие "биопластиковые" продукты не разлагаются даже за год пребывания в океане или на суше, пишет DailyMail.

Так называемый биоразлагаемый пластик становится все более популярным, такие компании, как Starbucks, Coca-Cola, McDonald's, Lavazza, Lego, Nestle и другие, используют его для своих упаковок или в качестве одноразовой посуды.

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Предыдущие исследования уже показали, что например, бумажные трубочки содержат "вечные химикаты", которые увеличивают риск рака. Новое же исследование не утверждает, что биопластик токсичен, но показывает, что видимо, он не разлагается.

Исследование было проведено некоммерческой организацией The 5 Gyres, которая занимается сокращением загрязнения окружающей среды пластмассами путем проведения первичных исследований. Эксперты решили выяснить, как поведет себя биопластик, если его выбросить в океан или оставить на обочине дороги – привычная картина с участием пластиковых соломинок, пакетов, бутылок или вилок.

Предметы были размещены вместе с обычными пластиками, а также продуктами из дерева или бумаги, для сравнения.

Почти ни один предмет из биопластика не износился через 64 недели, а некоторые практически не изменились. Более того, те предметы, которые изнашивались, после распадались на более мелкие части, но не разлагались.

В рамках исследования, предметы на суше разлагались медленнее, чем в воде, но даже через 64 недели 78% предметов остались в той или иной форме.

Индустрия биопластиков во всем мире оценивается в 11,6 млрд долларов, а ее рост в ближайшее время должен составить около 19% в год. Биопластиками называются пластики на биологической основе, например, из растительных жиров, кукурузного крахмала, опилок и так далее. Также существуют "биополимеры" – пластики, производимые такими микроорганизмами, как бактерии или дрожжи, которых кормят жирами или сахаром.

В исследовании превалировали продукты PHA (полигидроксиалканоат) и PLA (полимолочная кислота), которые являются биополимерами.

Так, исследователи разместили 22 различных предмета в 6 местах в Калифорнии, Мэне и Флориде, по одному на суше и по одному в море. Среди них 17 предметов были сделаны из биопластика, сюда вошли три три полиэтиленовых, одно бамбуковое и одно бумажное изделие.

Предметы поместили в сетчатые мешки, которые удерживали содержимое на одном месте, но при этом не защищали их от воздействия окружающей среды. Одни предметы были закопаны в землю, а другие брошены в воду. Они извлекались через определенные промежутки времени: 2 недели, 4 недели, 8 недель, 16 недель, 32 недели и 64 недели.

Как и ожидалось, ни один полиэтиленовый предмет не разложился на 64 недели, но и бамбуковые вилки этого не сделали.

Бумажные трубочки во всех трех водных объектах сломались через 32 недели, но только соломинки на суше в штате Мэн действительно разложились за 64 недели. Биопластики следовали аналогичной схеме: из тех, что действительно разложились, большая часть оказалась в воде. В целом около 78 из 102 предметов из биопластика остались нетронутыми.

Напомним, ученые научились превращать углекислый газ в биопластик. Чтобы провернуть этот трюк, позволяющий использовать двуокись углерода в воздухе для создания полезного биопластика, потребуется всего одна бактерия.