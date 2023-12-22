Миллионы лет эволюции пошли прахом: растения уже не полагаются на насекомых-опылителей

Исследователи говорят, что растения начали переходить на самоопыление, как ответ на сокращающееся количество насекомых.

Related video

Новое исследование показало, что цветы больше не полагаются на опылителей и становятся менее привлекательными для них, так как количество насекомых уменьшается, пишет The Guardian.

Ученые проанализировали цветы полевых анютиных глазок, которые стали на 10% меньше и производят на 20% меньше нектара, чем 20-30 лет назад. Цветы также реже посещают насекомые.

"Наше исследование показывает, что анютины глазки эволюционируют, отказываясь от помощи опылителей. Они развивают самоопыление, когда каждое растение воспроизводит само себя, что может сработать в краткосрочной перспективе, но ограничит способность растений адаптироваться к будущим изменениям климата", — говорит автор исследования и научный сотрудник Французского национального центра научных исследований Пьер-Оливье Шепту.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что растения производят нектар, чтобы привлечь насекомых, которые потом переносят пыльцу между растениями. Такие взаимовыгодные отношения между насекомыми и растениями формировались на протяжении миллионов лет совместной эволюции. Но теперь такие растения, как анютины глазки начали производить меньше нектара, что еще больше сократит численность насекомых-опылителей.

Ведущий автор Самсон Акока-Пидолль говорит, что сокращение численности насекомых наблюдается по всей Европе. Так, одно из предыдущих исследований показало, что в заповедниках Германии общий вес насекомых с 1989 по 2016 год сократился на 75%.

В новом исследовании использовался метод, который называется "экология воскрешения". Метод заключается в проращивании предковых растений анютины глазки из семян, собранных в 1990-х и 2000-х годах. Таким образом команда смогла сравнить четыре популяции полевых анютиных глазок (Viola arvensis) за этот период.

Кроме изменений в цветках растений не было обнаружено никаких других различий, например, размер листьев и общий размер растений остались одинаковыми.

Если растения не привлекают насекомых, то они тратят меньше энергии, не расходуя ее на нектар. Исследование показало, что процент полевых анютиных глазок, которые перешли на самоопыление, увеличился на 25% за последние 20 лет.

"Открытие показывает, что эволюция происходит в реальном времени. Тот факт, что растения меняют свою стратегию в ответ на уменьшившееся количество насекомых, весьма поразителен. Это означает, что растения отказываются от тысячелетней эволюции в ответ на явление, которое возникло всего 50 лет назад", — говорит доктор Филип Донкерсли из Ланкастерского университета.

Кроме этого, ученые выяснили, что растения, которые не могут перейти на самоопыление, идут другим путем. Они производят больше пыльцы, чтобы стать более привлекательными для опылителей, которых и так мало. Им приходится вытеснять другие растения, чтобы выжить самим.

Напомним, медоносные пчелы годами страдали в искусственных ульях из-за людей. Ученые считают, что "домики" для пчел были построены на ошибочных научных данных — это заставило насекомых страдать.