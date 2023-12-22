Мільйони років еволюції пішли прахом: рослини вже не покладаються на комах-запилювачів

Дослідники кажуть, що рослини почали переходити на самозапилення, як відповідь на скорочення кількості комах.

Related video

Нове дослідження показало, що квіти більше не покладаються на запилювачів і стають менш привабливими для них, оскільки кількість комах зменшується, пише The Guardian.

Учені проаналізували квіти польових браток, які стали на 10% меншими та виробляють на 20% менше нектару, ніж 20-30 років тому. Квіти також рідше відвідують комахи.

"Наше дослідження показує, що братки еволюціонують, відмовляючись від допомоги запилювачів. Вони розвивають самозапилення, коли кожна рослина відтворює саму себе, що може спрацювати в короткостроковій перспективі, але обмежить здатність рослин адаптуватися до майбутніх змін клімату", — говорить автор дослідження і науковий співробітник Французького національного центру наукових досліджень П'єр-Олів'є Шепту.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомо, що рослини виробляють нектар, щоб привабити комах, які потім переносять пилок між рослинами. Такі взаємовигідні відносини між комахами і рослинами формувалися протягом мільйонів років спільної еволюції. Але тепер такі рослини, як братки почали виробляти менше нектару, що ще більше скоротить чисельність комах-запилювачів.

Провідний автор Самсон Акока-Підоль каже, що скорочення чисельності комах спостерігається по всій Європі. Так, одне з попередніх досліджень показало, що в заповідниках Німеччини загальна вага комах з 1989 по 2016 рік скоротилася на 75%.

У новому дослідженні використовувався метод, який називається "екологія воскресіння". Метод полягає в пророщуванні предкових рослин братки з насіння, зібраного в 1990-х і 2000-х роках. Таким чином команда змогла порівняти чотири популяції польових браток (Viola arvensis) за цей період.

Крім змін у квітках рослин не було виявлено жодних інших відмінностей, наприклад, розмір листя і загальний розмір рослин залишилися однаковими.

Якщо рослини не приваблюють комах, то вони витрачають менше енергії, не витрачаючи її на нектар. Дослідження показало, що відсоток польових браток, які перейшли на самозапилення, збільшився на 25% за останні 20 років.

"Відкриття показує, що еволюція відбувається в реальному часі. Той факт, що рослини змінюють свою стратегію у відповідь на зменшення кількості комах, вельми вражає. Це означає, що рослини відмовляються від тисячолітньої еволюції у відповідь на явище, яке виникло лише 50 років тому", — говорить доктор Філіп Донкерслі з Ланкастерського університету.

Крім цього, вчені з'ясували, що рослини, які не можуть перейти на самозапилення, йдуть іншим шляхом. Вони виробляють більше пилку, щоб стати більш привабливими для запилювачів, яких і так мало. Їм доводиться витісняти інші рослини, щоб вижити самим.

Нагадаємо, медоносні бджоли роками страждали в штучних вуликах через людей. Учені вважають, що "будиночки" для бджіл були побудовані на помилкових наукових даних — це змусило комах страждати.