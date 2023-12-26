Загадка Австралии: когда самый большой остров Земли стал отдельным континентом

Исследователи выяснили, сколько времени потребовалось самому маленькому континенту планеты, чтобы стать самостоятельным после распада Пангеи.

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Австралия является самым маленьким континентом Земли, но в то же время представляет собой самый большой остров на планете. Однако она вовсе не всегда была такой изолированной. Ранее ученые уже выяснили, что Австралия представляла собой часть суперконтинента Пангея, пишет Live Science.

В новом исследовании команда из Университета Аделаиды в Австралии сосредоточилась на понимании того, сколько времени потребовалось самому большому острову Земли, чтобы стать отдельным континентом, после того, как суперконтинент Пангея распался около 200 миллионов лет назад.

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Сегодня континентальная территория Австралии составляет около 3700 километров с севера на юг и около 4000 километров с востока на запад. Исследование 2014 кода также показало, что на территории Австралии площадью 7,69 миллиона квадратных километров находится самый древний материал земного происхождения: ученые обнаружили здесь кристаллы циркона возрастом около 4,4 миллиарда лет.

По словам геолога из Университета Аделаиды, Алана Коллинза, более ранние исследования также показали, что самые старые части Австралии представляют собой три куска породы размером с континент, также называемые кратонами:

кратон Северной Австралии;

кратон Южной Австралии;

кратон Западной Австралии. Р

В то же время "младшая" восточная часть Австралии представляет собой горные породы, образовавшиеся на краю самых древних регионов континента около 500 лет назад.

По словам Коллинза, суперконтинент Пангея ранее являлся частью другого суперконтинента, известного как Гондвана, от которого отделился около 200 миллионов лет назад. Ученые предполагают, что это произошло из-за того, что океаническая кора погрузилась и скользнула под южные и восточные окраины Азии, а затем погрузилась вглубь недр Земли. Далее океаническая кора потянула за собой остальную часть тектонической плиты, в результате чего восточная Гондвана с течением времени теряла все большее количество частей.

Около 130 миллионов лет назад Австралия и Антарктида отделились от Гондваны единым блоком. Ученые считают, что это произошло в результате в результате погружения в недра Земли тектонической плиты к востоку от этого блока.

По словам геолога из Сиднейского университета Патрис Рей, Новая Зеландия, так же как и Австралии и Антарктида, также была частью этого блока, но откололась от него около 100 миллионов лет назад. Это произошло, как полагают ученые, из-за сильной вулканической активности. В конечном итоге, около 35 миллионов лет назад Австралия отделилась от Антарктиды и стала отдельным континентом и отошла на север от последней.

По словам Коллинза, именно этот момент послужил стартом для образования Южного океана, который в настоящее время омывает Антарктиду. К слову, ученые отмечают, что Австралия, по сути, все еще находится в движении: самый большой остров Земли дрейфует в Мировом океане со скоростью около 7 сантиметров в год. Кроме того, самый маленький континент планеты также является самой быстро движущейся тектонической плитой в мире.

Ученые также полагают, что уже через 20-30 миллионов лет Австралия, вероятно, "обгонит Восточную Азию". Исследователи также считают, что как только Австралия столкнется с Азией, ее время как отдельного континента, вероятно, подойдет к концу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили гигантскую структуру под Австралией: это привело к массовому вымиранию.