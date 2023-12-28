Один из самых дорогих и редких металлов на Земле: это не золото, и даже не платина

Ученые говорят, что этот металл, в чистом виде, не встречается даже в природе.

Related video

На Земле немало металлов, которые могут быть дороже золота и платины. Драгоценные природные ресурсы мира могут стоить очень дорого, но как на счет иридия, пишет IFLScience.

Как известно, иридий – химический элемент с атомным номером 77, он классифицируется как переходной материал. Иридий остается в твердом состоянии при комнатной температуре. Считается, что название "иридий" происходит от греческого слова "ирис" – радуга. Как и золото, иридий довольно инертен, обладает высокой плотностью и температурой плавления. Также иридий является наиболее стойким к коррозии элементом периодической таблицы.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Наибольшее количество удивительных свойств иридия было открыто английским химиком Смитсоном Теннантом. Обнаружен иридий был примерно в 1803 году в платиновых рудах. Металл удалось обнаружить во время расстворения платины в так называемой "царской водке" – смеси очень сильных кислот.

Из-за высокой плотности иридия, его чистая форма почти никогда не используется. Более того, чистая форма этого металл может даже не существовать в природе. Дело в том, что большинство иридийсожержащих руд содержат лишь небольшой процент иридия и могут быть найдены лишь в Южной Африке, Аляске, Бразилии, Мьянме.

Зачастую иридий комбинируют с платиной для создания сплавов, которые в итоге, содержат 5-10% иридия. Такие сплавы используются для изготовления ювелирных изделий, наконечников ручек, хирургических металлов и контактов в электрооборудовании.

На данный момент стоимость иридия составляет 4500 долларов за одну унцию (28,35 г), в это же время, цена за такое же количество золота колеблется в пределах 2082 доллара.

Напомним, одним из самых редких драгоценных металлов является родий, который в то же время самый дорогой – цена за унцию составляет примерно 10 тысяч долларов.