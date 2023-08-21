Он скорее всего у вас есть. Самым дорогим драгоценным металлом является не золото: что же это

Это очень редкий драгоценный металл, и он примерно в 5,5 раз дороже золота.

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Золото, благодаря своей долговечности и привлекательному внешнему виду является одни из самых дорогих драгоценных металлов. Но намного дороже золота является другой металл, который скорее всего, есть у вас дома, и он называется родий, пишет IFLScience.

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Одним из самых редких драгоценных металлов является родий, который в то же время самый дорогой – цена за унцию составляет примерно 10 тысяч долларов. В то же время цена унции золота составляет примерно 1800 долларов. Родий может быть даже у вас дома потому, что его используют для покрытия драгоценностей, в частности изделий из золота и серебра. В чем же уникальность родия?

Родий обнаружил еще в начале 19 века английский химик Уильям Волластон, когда он извлек этот редкий метал из куска платиновой руды, найденной в Южной Америке. Кстати, в этой же руде он обнаружил еще один ранее неизвестный металл – палладий. Ученый обработал платиновую руду газообразным водородом, чтобы получить темно-красный порошок, который и оказался родием. Этот металл получил свое название от греческого слова "rhodon", что означает "роза". Его название связано с красным цветом солей металла. Хотя он сам имеет серебристый цвет.

Родий является побочным продуктом переработки платиновой и никелевой руды и больше всего его добывают в Южно-Африканской республике. Хотя также его добывают в Канаде, Колумбии и РФ. Каждый год объем добычи родия составляет примерно 30 тонн, а общие запасы родия на Земле оцениваются в 3 тысячи тонн.

Обручальное кольцо из белого золота с родиевым покрытием Фото: Wikipedia

Родий является самым редким металлом платиновой группы и в земной коре его количество составляет примерно 0,000037 частей на миллион, в то время как количество золота — 0,0013 частей на миллион. Родий плохо вступает в реакцию с кислородом, поэтому он может хорошо противостоять коррозии и окислению. Из-за того, что родий является таким устойчивым к разрушению и его температура плавления составляет 1964 градуса Цельсия он относится к металлам платиновой группы, куда также входят вышеупомянутый палладий, сама платина, а также иридий, рутений и осмий.

Родий, который представляет собой очень редкий металл, может выдерживать температуру окружающей среды, составляющую до 600 градусов Цельсия. Также родий не растворяется в большинстве кислот. Поэтому родий используют не только в ювелирном деле, но и при изготовлении разных элементом автомобилей, самолетов и электротехники.

И все же самым известным драгоценным металлом остается золото. Как уже писал Фокус этот металл является самым податливым при обработке, благодаря тому, что золото имеет свой уникальный секрет.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему именно золото стало главной валютой у людей. Все дело в его особенных химических свойствах, которые сделали этот металл одним самых дорогих и популярных.

Напоминаем, что Фокус писал уже о том, сколько на Земле существует золота и сколько его еще смогут добыть люди. Кстати, золото есть в организме каждого человека.