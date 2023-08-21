Він, найімовірніше, у вас є. Найдорожчим дорогоцінним металом є не золото: що ж це

Це дуже рідкісний дорогоцінний метал, і він приблизно в 5,5 разу дорожчий за золото.

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Золото завдяки своїй довговічності й привабливому зовнішньому вигляду є одним із найдорожчих дорогоцінних металів. Але набагато дорожчим за золото є інший метал, який найімовірніше, є у вас вдома, і він називається родій, пише IFLScience.

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Одним із найрідкісніших дорогоцінних металів є родій, який водночас найдорожчий — ціна за унцію становить приблизно 10 тисяч доларів. Водночас ціна унції золота становить приблизно 1800 доларів. Родій може бути навіть у вас удома тому, що його використовують для покриття коштовностей, зокрема виробів із золота й срібла. У чому ж унікальність родію?

Родій виявив ще на початку 19 століття англійський хімік Вільям Волластон, коли він витягнув цей рідкісний метал зі шматка платинової руди, знайденої в Південній Америці. До речі, у цій же руді він виявив ще один раніше невідомий метал — паладій. Учений обробив платинову руду газоподібним воднем, щоб отримати темно-червоний порошок, який і виявився родієм. Цей метал отримав свою назву від грецького слова "rhodon", що означає "троянда". Його назва пов'язана з червоним кольором солей металу. Хоча він сам має сріблястий колір.

Родій є побічним продуктом переробки платинової та нікелевої руди, і найбільше його видобувають у Південно-Африканській Республіці. Хоча також його видобувають у Канаді, Колумбії та РФ. Щороку обсяг видобутку родію становить приблизно 30 тонн, а загальні запаси родію на Землі оцінюють у 3 тисячі тонн.

Обручка з білого золота з родієвим покриттям Фото: Wikipedia

Родій є найрідкіснішим металом платинової групи, і в земній корі його кількість становить приблизно 0,000037 частин на мільйон, тоді як кількість золота — 0,0013 частин на мільйон. Родій погано вступає в реакцію з киснем, тому він може добре протистояти корозії та окисленню. Через те, що родій є таким стійким до руйнування і його температура плавлення становить 1964 градуси за Цельсієм, він належить до металів платинової групи, куди також входять вищезгаданий паладій, сама платина, а також іридій, рутеній і осмій.

Родій, який являє собою дуже рідкісний метал, може витримувати температуру навколишнього середовища, що становить до 600 градусів за Цельсієм. Також родій не розчиняється в більшості кислот. Тому родій використовують не тільки в ювелірній справі, а й під час виготовлення різних елементів автомобілів, літаків і електротехніки.

І все ж найвідомішим дорогоцінним металом залишається золото. Як уже писав Фокус, цей метал є найпіддатливішим під час обробки завдяки тому, що золото має свій унікальний секрет.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому саме золото стало головною валютою у людей. Уся справа в його особливих хімічних властивостях, які зробили цей метал одним із найдорожчих і найпопулярніших.

Нагадуємо, що Фокус писав уже про те, скільки на Землі існує золота й скільки його ще зможуть добути люди. До речі, золото є в організмі кожної людини.