Важче за Статую Свободи у кілька разів. Скільки існує золота у світі та скільки ще можна видобути?

Золото є одним із дорогоцінних металів, з якого не лише виготовляють прикраси, але й використовують у виробництві та технологіях. Воно навіть міститься в людському організмі. А проте видобули ми його не так вже й багато.

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Звісно, слухаючи історії про найбільший золотий самородок (до речі Фокус про нього вже писав) та унікальні виявлені прикраси з цього дорогоцінного металу, що належать майже до всіх історичних епох, можна подумати, що ми відрили неймовірну велику кількість золота на Землі. Однак це не зовсім так, пише IFLScience.

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Дослідники виявили, що все золото, знайдене на сьогодні, може поміститися в "крихітному" кубі розміром 23 на 23 метри. Це приблизно довжина поля для гри в крикет. Разом із тим цей "маленький" куб важив би у 8 разів більше, за Статую Свободи.

Скільки вже знайшли?

Відомо, що за всю історію людства вдалося видобути близько 187 000 тонн. Загалом же знайшли близько 244 000 тонн. Завдяки неймовірній особливості цього металу залишатися майже незнищенним та придатним для перероблення, вся ця кількість й досі існує.

Щороку видобувають від 2,756 до 3,307 тонн золота, водночас майже 30% усієї кількості походить із шахт Південної Африки. Також сьогодні саме Китай є найбільшим видобувачем золота, а найбільшим золотодобувним комплексом є золоті копальні в Неваді компанії Barrick Gold. Там вдається отримувати 99 223 кілограми золота на рік.

Щось ще залишилося в надрах землі?

У земній корі золота знаходиться ще десь 0,0013 частини на мільйон. Звісно, здається, що дуже мало, а проте найрідкісніший дорогоцінний метал міститься лише в 0,000037 частин на мільйон.

Золото, яке все ще залишається в землі, вимірюється або як "запаси", які економічно вигідно видобувати за теперішніх цін на цей метал, або як "ресурси", які потребують додаткових досліджень, щоб встановити, чи є вони економічно вигідними, або ж їх потрібно продавати за вищою ціною.

Геологічна служба США оцінює ці запаси в близько 57 000 тонн, тобто близько 20 відсотків виявленого золота, яке ще належить видобути. А проте прогрес у технологіях та нові методи видобування спрощують справу і надають більше можливостей для виявлення цінного металу.

А це зі свого боку робить видобуток ресурсів більше економічним, тож навряд чи ми видобудемо все золото Землі в найближчі роки.

Не все, що блистить, дістанеться

Відомо про кілька місць на Землі, де попри великі кількості золота в надрах, там недоцільно видобувати його з економічного погляду. Ба більше, можливо, туди навіть ніколи не вдасться добратися.

Наприклад, родовища в Антарктиді потребують великої кількості обладнання та ризику для видобутку в суворому кліматі континенту. Окрім цього, золото залягає на дні океану, але за відсутності надійного способу дістатися до нього, вартість видобутку ніколи не виправдає вкладення коштів.

Якщо придивитися, то навіть на Місяці можна знайти золото. І хоча в якийсь один прекрасний день ми розбудуємо базу на нашому супутнику, зараз видобуток місячного золота коштував би набагато дорожче, ніж його ринкова вартість.

Однак, можливо, екіпажу "Артеміда II" варто запастися золотими сковорідками про всяк випадок.

Раніше Фокус розповідав про колекцію неймовірних золотих прикрас, яку знайшли в Єрусалимі. Прикраси, яким 1 800 років, мали захищати молоду дівчину в потойбічному світі від злих духів.

Також ми писали про неймовірний скарб, пов'язаний із культом римського бога, який виявили в Нідерландах. Дослідники вважають, що ці речі належать до періоду між 1200 і 1250 роками нашої ери. Зі свого боку це може натякати, що заховали в землю їх приблизно в середині ХІІІ століття н. е.