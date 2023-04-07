Тяжелее Статуи Свободы в несколько раз. Сколько существует золота в мире и сколько еще можно добыть

Золото является одним из драгоценных металлов, из которого не только производят украшения, но и используют в производстве и технологиях. Оно даже содержится в организме человека. Однако добыли мы его не так уж много.

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Конечно, слушая истории о крупнейшем золотом самородке (кстати, Фокус о нем уже писал) и уникальные обнаруженные украшения из этого драгоценного металла, принадлежащие почти ко всем историческим эпохам, можно подумать, что мы добыли невероятное большое количество золота на Земле. Однако это не совсем так, пишет IFLScience.

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Исследователи обнаружили, что все золото, найденное на сегодня, может поместиться в "крошечном" кубе размером 23 на 23 метра. Это примерно длина поля для игры в крикет. Вместе с тем этот "маленький" куб весил бы в 8 раз больше, чем Статуя Свободы.

Сколько уж нашли?

Известно, что за всю историю человечества удалось добыть около 187 тысяч тонн. В общей сложности нашли около 244 000 тонн. Благодаря невероятной особенности этого металла оставаться почти неуничтоженным и пригодным для переработки, все это количество до сих пор существует.

Ежегодно добывают от 2,756 до 3,307 тонны золота, в то же время почти 30% всего количества происходит из шахт Южной Африки. Также сегодня именно Китай является крупнейшим добытчиком золота, а крупнейшим золотодобывающим комплексом являются золотые рудники в Неваде компании Barrick Gold. Там удается получать 99223 килограмма золота в год.

Что-то еще осталось в недрах земли?

В земной коре золота находится еще около 0,0013 части на миллион. Конечно, кажется, что очень мало, однако редчайший драгоценный металл содержится лишь в 0,000037 частей на миллион.

Золото, которое все еще остается в земле, измеряется либо как "запасы", что экономически выгодно добывать при нынешних ценах на этот металл, либо как "ресурсы", требующие дополнительных исследований, чтобы установить, являются ли они экономически выгодными, или же их нужно продавать по более высокой цене.

Геологическая служба США оценивает эти запасы около 57 000 тонн, то есть около 20 процентов обнаруженного золота, которое еще предстоит добыть. Однако прогресс в технологиях и новые методы добычи упрощают дело и предоставляют больше возможностей для выявления ценного металла.

А это со своей стороны делает добычу ресурсов более экономичной, так что вряд ли мы добудем все золото Земли в ближайшие годы.

Не все, что блестит, достанется

Известно несколько мест на Земле, где несмотря на большие количества золота в недрах, там нецелесообразно добывать его с экономической точки зрения. Более того, возможно, туда даже никогда не удастся добраться.

К примеру, месторождения в Антарктиде нуждаются в большом количестве оборудования и риске для добычи в суровом климате континента. Кроме того, золото залегает на дне океана, но при отсутствии надежного способа добраться до него, стоимость добычи никогда не оправдает вложения средств.

Если присмотреться, то даже на Луне можно найти золото. И хотя в один прекрасный день мы построим базу на нашем спутнике, сейчас добыча лунного золота стоила бы гораздо дороже, чем его рыночная стоимость.

Однако возможно экипажу "Артемида II" стоит запастись золотыми сковородками на всякий случай.

Ранее Фокус рассказывал о коллекции невероятных золотых украшений, которую нашли в Иерусалиме. Украшения, которым 1800 лет, должны были защищать молодую девушку в загробном мире от злых духов.

Также мы писали о невероятном сокровище, связанном с культом римского бога, обнаруженным в Нидерландах. Исследователи полагают, что эти вещи относятся к периоду между 1200 и 1250 годами нашей эры. Со своей стороны это может намекать, что спрятали в землю их примерно в середине XIII века н. е.