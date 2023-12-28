Один із найдорожчих і найрідкісніших металів на Землі: це не золото, і навіть не платина

Вчені кажуть, що цей метал, у чистому вигляді, не зустрічається навіть у природі.

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На Землі чимало металів, які можуть бути дорожчими за золото і платину. Дорогоцінні природні ресурси світу можуть коштувати дуже дорого, але як щодо іридію, пише IFLScience.

Як відомо, іридій — хімічний елемент з атомним номером 77, він класифікується як перехідний матеріал. Іридій залишається у твердому стані за кімнатної температури. Вважається, що назва "іридій" походить від грецького слова "ірис" — веселка. Як і золото, іридій досить інертний, має високу щільність і температуру плавлення. Також іридій є найбільш стійким до корозії елементом періодичної таблиці.

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Найбільшу кількість дивовижних властивостей іридію було відкрито англійським хіміком Смітсоном Теннантом. Виявлено іридій був приблизно 1803 року в платинових рудах. Метал вдалося виявити під час розчинення платини в так званій "царській горілці" — суміші дуже сильних кислот.

Через високу щільність іридію, його чиста форма майже ніколи не використовується. Ба більше, чиста форма цього металу може навіть не існувати в природі. Річ у тім, що більшість руд, які містять іридій, містять лише невеликий відсоток іридію і можуть бути знайдені лише в Південній Африці, Алясці, Бразилії, М'янмі.

Найчастіше іридій комбінують з платиною для створення сплавів, які в підсумку містять 5-10% іридію. Такі сплави використовують для виготовлення ювелірних виробів, наконечників ручок, хірургічних металів і контактів в електрообладнанні.

Наразі вартість іридію становить 4500 доларів за одну унцію (28,35 г), водночас ціна за таку саму кількість золота коливається в межах 2082 долари.

Нагадаємо, одним із найрідкісніших дорогоцінних металів є родій, який водночас є найдорожчим — ціна за унцію становить приблизно 10 тисяч доларів.