Чудо Камбоджи: на местных пляжах нашли то, чего не наблюдали здесь уже 10 лет (видео)

Исследователи обнаружили черепашьи гнезда и детенышей двух видов черепах, которые находятся на грани исчезновения.

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Морские черепахи разных видов стали своеобразным символом изменений климата и пластикового загрязнения планеты. Увы, все большее количество этих морских обитателей оказываются на грани исчезновения из-за потери среды обитания и деятельности человека, пишет IFLScience.

Но у защитников дикой природы есть хорошие новости: в Камбодже вдоль береговой линии отдаленного острова впервые за 10 лет обнаружили 9 гнезд черепах двух видов, находящихся под угрозой исчезновения: зеленой черепахи (Chelonia mydas) и черепахи-ястреба (Eretmochelys imbricata). По словам исследователей, в найденных гнездах содержатся сотни яиц, которые могут стать спасательным кругом для находящихся под угрозой исчезновения видов.

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Данные Всемирного фонда дикой природы свидетельствуют о том, что черепахи-ястребы питаются губками и медузами и являются жизненно важными для здоровья зарослей морской травы и коралловых рифов. В то же время зеленые черепахи являются единственными представителями своего рода, которые во взрослом возрасте остаются травоядными и питаются в основном морской травой и водорослями.

Ученые отмечают, что оба вида находятся под угрозой исчезновения, однако зеленые морские черепахи также сталкиваются с проблемой феминизации. Исследователи полагают, что ее причиной стало количество загрязняющих веществ в океане, что приводит к появлению лишь особей женского пола.

По словам волонтера ВМС Камбоджи Чеа Бона, они с коллегами уже много лет ищут гнезда черепах в этом районе, полагая, что местная нетронутая береговая линия может стать идеальным местом для гнездования рептилий. Теперь наконец-то ученым удалось найти то, что они так давно искали — гнезда, наполненные яйцами, и детенышей черепах, которые уже успели вылупиться.

Авторы исследования отмечают, что из 9 обнаруженных гнезд, 5 остаются наполненными яйцами, а в 4 детеныши уже вылупились.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили неизвестный науке вид гигантских черепах на Галапагосских островах.