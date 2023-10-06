Отставить феминизацию. В Коралловом море вылупилось равное количество самок и самцов черепах (фото)

Исследователи считают, это дает надежду на выживание этих морских видов — из-за жары количество самцов резко сокращалось.

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Морские черепахи крайне восприимчивы к воздействию глобального потепления Земли, поскольку определение их пола напрямую зависит от температуры — когда в гнездах становится теплее, количество вылупившихся самок резко возрастает. В результате сразу два вида морских черепах, зеленые черепахи и черепахи-ястребы, оказались на грани вымирания, пишет The Guardian.

Новое исследование предполагает, что на Конфликтных островах Кораллового моря вылупляется одинаковое количество самок и самцов морских черепах, несмотря на то, что глобальное потепление все еще приводит к "крайней феминизации" этих видов.

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В ходе исследования ученые проанализировали два острова, входящих в Конфликтную группу Папуа-Новой Гвинеи. Ученые подсчитали, что в период с 1960 по 2019 год в среднем 46,2% детенышей черепах были самками — это открытие весьма порадовало исследователей. Впрочем, они также уточнили, что это место, вероятно, является "редким в глобальном контексте". Исследование также показывает, что за почти 60 лет температура песка увеличилась приблизительно на 0,6°C.

В то же время исследование 2018 года показало, что на этой же широте, на острове Рейн в северной части Большого Барьерного рифа, крупнейшем лежбище зеленых черепах в мире, высокие температуры привели к тому, что в гнездах более 99% вылупившихся детенышей оказались самками.

Исследования показали, что потепление морей, вероятно, поставит под угрозу выживание морских черепах Фото: WWF

По словам первого автора исследования, аспиранта Университета Квинсленда Мелиссы Стейнс, вполне вероятно, что именно такие места, где производятся самцы в конечном итоге будут иметь решающее значение для выживания будущих гнездящихся популяций в Коралловом море.

Команда отмечает, что в последние годы доля вылупившихся самок морских черепах значительно возросла, а места подобные Конфликтной группе встречаются крайне редко. Авторы исследования полагают, что распределение полов на Конфликтных островах и острове Рейн, расположенных на расстоянии 850 км друг от друга в Коралловом море, вероятно, связано с тем, что на группе островов выпадает много осадков, а также присутствует обильная тень, тогда как остров Рейн лишен деревьев.

Стейс с коллегами также предполагают, что Конфликтные острова будут защищены от глобального потепления и крайней феминизации в ближайшие десятилетия. Впрочем, они отмечают, что в течение следующих 80 лет от 76% до 87% будущих детенышей могут быть самками.

По словам соавтора исследования, руководителя глобального проекта по сохранению морских черепах во Всемирном фонде дикой природы (WWF) Кристин Мэдден Хоф, доминирование женщин в ближайшие 80 лет может быть вполне достаточным для этой популяции, чтобы сохранить ее в целости. Впрочем, ученые не исключают, что со временем также может понадобиться и вмешательство в естественный процесс.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли ДНК в останках черепахи, которой 6 млн лет.