Відставити фемінізацію. У Кораловому морі вилупилася рівна кількість самок і самців черепах (фото)
Дослідники вважають, це дає надію на виживання цих морських видів — через спеку кількість самців різко скорочувалася.
Морські черепахи вкрай сприйнятливі до впливу глобального потепління Землі, оскільки визначення їхньої статі безпосередньо залежить від температури — коли в гніздах стає тепліше, кількість самок, що вилупилися, різко зростає. У результаті відразу два види морських черепах, зелені черепахи та черепахи-яструби, опинилися на межі вимирання, пише The Guardian.
Нове дослідження припускає, що на Конфліктних островах Коралового моря вилуплюється однакова кількість самок і самців морських черепах, попри те, що глобальне потепління все ще призводить до "крайньої фемінізації" цих видів.
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Під час дослідження вчені проаналізували два острови, що входять до Конфліктної групи Папуа-Нової Гвінеї. Науковці підрахували, що в період з 1960 по 2019 рік у середньому 46,2% дитинчат черепах були самками — це відкриття вельми потішило дослідників. Утім, вони також уточнили, що це місце, ймовірно, є "рідкісним у глобальному контексті". Дослідження також показує, що за майже 60 років температура піску збільшилася приблизно на 0,6°C.
Водночас дослідження 2018 року показало, що на цій самій широті, на острові Рейн у північній частині Великого Бар'єрного рифу, найбільшому лежбищі зелених черепах у світі, високі температури призвели до того, що в гніздах понад 99% дитинчат, які вилупилися, виявилися самками.
За словами першої авторки дослідження, аспірантки Університету Квінсленду Мелісси Стейнс, цілком імовірно, що саме такі місця, де виробляються самці, зрештою матимуть вирішальне значення для виживання майбутніх популяцій, що гніздяться, в Кораловому морі.
Команда зазначає, що останніми роками частка самок морських черепах, які вилупилися, значно зросла, а місця, подібні до Конфліктної групи, трапляються вкрай рідко. Автори дослідження вважають, що розподіл статей на Конфліктних островах і острові Рейн, розташованих на відстані 850 км один від одного в Кораловому морі, імовірно, пов'язаний з тим, що на групі островів випадає багато опадів, а також присутня рясна тінь, тоді як острів Рейн позбавлений дерев.
Стейс із колегами також припускають, що Конфліктні острови будуть захищені від глобального потепління та крайньої фемінізації в найближчі десятиліття. Утім, вони зазначають, що протягом наступних 80 років від 76% до 87% майбутніх дитинчат можуть бути самками.
За словами співавтора дослідження, керівника глобального проєкту зі збереження морських черепах у Всесвітньому фонді дикої природи (WWF) Крістін Медден Гоф, домінування жінок у найближчі 80 років може бути цілком достатнім для цієї популяції, щоб зберегти її в цілості. Утім, учені не виключають, що з часом також може знадобитися і втручання в природний процес.
Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли ДНК в останках черепахи, якій 6 млн років.