Идеальная чашка кофе: назван секретный ингредиент, который изменит все

Исследователи назвали продукт, который необходимо добавить, чтобы значительно усовершенствовать вкус кофе.

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Множество людей по всему миру предпочитают начинать свое утро с чашечки ароматного кофе. Столетиями люди придумывают все новые способы обжарки зерен и заваривания, чтобы отыскать идеал и максимально раскрыть вкус напитка, пишет Science Alert.

Теперь ученые считают, что наконец-то смогли раскрыть секрет идеальной чашки кофе — для его создания потребуется всего одно дополнительное действие. Авторы исследования уверяют, что добавление небольшого количества воды в кофейные зерна непосредственно перед их измельчением может стать секретом получения напитка с наилучшим вкусом.

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По словам соавтора исследования, химика по материалам из Университета Орегона Кристофера Хендона, вся хитрость этого способа сводится к уменьшению количества статического электричества, вырабатываемого во время измельчения цельных кофейных зерен. Без добавления воды этот процесс приводит к их слипанию и засорению кофемолки, создавая большое количество отходов и беспорядка.

По словам команды, в действительности любители кофе уже давно опрыскивают их перед тем как измельчать. Теперь ученые наконец-то смогли подтвердить, что этот метод действительно работает. По словам Хендона, влага, будь она остаточная в зернах внутри обжаренного кофе или внешняя, определяет количество заряда, образующегося во время помола.

К слову, это не первая работа химика, сосредоточенная на кофе. В более ранних исследованиях он с коллегами уже обнаружил, что замораживание кофейных зерен в действительности улучшает вкус. Далее они сосредоточились на понимании того, какие сорта кофе имеет тенденцию слипаться и почему, а также как именно это влияет на заваривание.

В новом исследовании ученые сравнили несколько кофейных зерен, обжаренных в лаборатории. Все они различались по происхождению, времени обжарки и содержанию влаги. Кроме того, ученые также измерили статическое электричество в каждой партии после помола, а также размер частиц свежемолотого кофе и вкус сваренного напитка.

Ученые провели эксперимент и обнаружили, что большая часть статического электричества в молотом кофе возникает из-за нарушения зерен, а вовсе не из-за трения между ними. Команда также обнаружила, что более сухая и темная обжарка, использованная в экспериментах команды, производила больше электростатических зарядов, чем более легкая обжарка, с соотношением заряда к массе, аналогичным частицам в вулканических шлейфах и грозовых облаках. Предполагается, что это связано с тем, что зерна темной обжарки более хрупкие, чем слегка обжаренные, так как последние сохраняют больше влаги.

Авторы исследования также смочили зерна и обнаружили, что добавление воды непосредственно перед измельчением приводит к тому, что кофе получается более крепким и ароматным. Ученые советуют добавлять около 20 микролитров воды на 1 грамм кофе или около 0,5 миллилитра воды на обычную порцию эспрессо — это поможет улучшить его вкус и аромат.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разоблачили чудодейственные свойства утреннего кофе.