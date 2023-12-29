Не самое спокойное место на Земле: кладбища на самом деле кишат жизнью
Исследователи обнаружили, что места захоронения усопших на самом деле являются миниатюрными заповедниками дикой природы.
Вероятно, смерть будет первым, что придет на ум, если мы подумаем о кладбище. Однако новое исследование показывает, что это не совсем верно: в действительности они, как правило, представляют собой зеленые, тихие и нетронутые места, представляющие собой ценную среду обитания для диких животных в городских районах, пишет IFLScience.
Новое исследование показало, что кладбища в буквальном смысле кишат жизнью и могут стать домом даже для чужеродных видов. Например, команда обнаружила, что итальянские улитки прочно обосновались на некоторых крупных кладбищах в Берлине — Вильмерсдорфе и Бушкругалле.
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В предыдущем исследовании, проведенном в 2022 году, ученые также обнаружили, что кладбища часто обладают "высоки биоразнообразием", что в действительности может служить мотивацией доля живых людей чаще проведывать усопших. В ходе исследования ученые опросили реципиентов, пытаясь понять, что заставляет людей посещать кладбища. Наиболее распространенными ответами оказались:
- наслаждение природой;
- траур;
- исторический интерес.
Однако авторы исследования обнаружили, что наиболее распространенной причиной оказалась дикая природа, уединение и растительность, что, как полагают ученые, является утешением для скорбящих. В результате ученые заговорили о необходимости составления стратегии по развитию кладбищ как общей среды обитания. Более того, ученые считают, что это чрезвычайно важно не только для дикой природы, но и людей.
Результаты другого исследования показали, что кладбища в действительности представляют собой нетронутые участки земли в городских районах, что делает их своеобразным центром сохранения биоразнообразия. Например, обзор 2019 года уже показал, что именно кладбища часто выступают в качестве убежищ для редких и исчезающих видов.
В то же время ученые обнаружили, что основными угрозами для флоры и фауны, зависящей от кладбищ, являются:
- сокращение пастбищ;
- усиление землепользования посредством скашивания растительности и вырубки лесов;
- внедрение инвазивных видов.
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