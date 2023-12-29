Не самое спокойное место на Земле: кладбища на самом деле кишат жизнью

Исследователи обнаружили, что места захоронения усопших на самом деле являются миниатюрными заповедниками дикой природы.

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Вероятно, смерть будет первым, что придет на ум, если мы подумаем о кладбище. Однако новое исследование показывает, что это не совсем верно: в действительности они, как правило, представляют собой зеленые, тихие и нетронутые места, представляющие собой ценную среду обитания для диких животных в городских районах, пишет IFLScience.

Новое исследование показало, что кладбища в буквальном смысле кишат жизнью и могут стать домом даже для чужеродных видов. Например, команда обнаружила, что итальянские улитки прочно обосновались на некоторых крупных кладбищах в Берлине — Вильмерсдорфе и Бушкругалле.

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В предыдущем исследовании, проведенном в 2022 году, ученые также обнаружили, что кладбища часто обладают "высоки биоразнообразием", что в действительности может служить мотивацией доля живых людей чаще проведывать усопших. В ходе исследования ученые опросили реципиентов, пытаясь понять, что заставляет людей посещать кладбища. Наиболее распространенными ответами оказались:

наслаждение природой;

траур;

исторический интерес.

Однако авторы исследования обнаружили, что наиболее распространенной причиной оказалась дикая природа, уединение и растительность, что, как полагают ученые, является утешением для скорбящих. В результате ученые заговорили о необходимости составления стратегии по развитию кладбищ как общей среды обитания. Более того, ученые считают, что это чрезвычайно важно не только для дикой природы, но и людей.

Результаты другого исследования показали, что кладбища в действительности представляют собой нетронутые участки земли в городских районах, что делает их своеобразным центром сохранения биоразнообразия. Например, обзор 2019 года уже показал, что именно кладбища часто выступают в качестве убежищ для редких и исчезающих видов.

В то же время ученые обнаружили, что основными угрозами для флоры и фауны, зависящей от кладбищ, являются:

сокращение пастбищ;

усиление землепользования посредством скашивания растительности и вырубки лесов;

внедрение инвазивных видов.

Ранее Фокус писал о том, что смерть приходит точно по расписанию: ученые знают день и время, когда вы, скорее всего, умрете.