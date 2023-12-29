Не найспокійніше місце на Землі: кладовища насправді кишать життям

Дослідники виявили, що місця поховання покійних насправді є мініатюрними заповідниками дикої природи.

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Ймовірно, смерть буде першим, що спаде на думку, якщо ми подумаємо про кладовище. Однак нове дослідження показує, що це не зовсім так: насправді вони, як правило, є зеленими, тихими та незайманими місцями, що являють собою цінне середовище існування для диких тварин у міських районах, пише IFLScience.

Нове дослідження показало, що кладовища в буквальному сенсі кишать життям і можуть стати домівкою навіть для чужорідних видів. Наприклад, команда виявила, що італійські равлики міцно влаштувалися на деяких великих цвинтарях у Берліні — Вільмерсдорфі та Бушкругалле.

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У попередньому дослідженні, проведеному 2022 року, вчені також виявили, що кладовища часто мають "високе біорізноманіття", що насправді може слугувати мотивацією частка живих людей частіше провідувати покійних. Під час дослідження вчені опитали реципієнтів, намагаючись зрозуміти, що змушує людей відвідувати кладовища. Найпоширенішими відповідями виявилися:

насолода природою;

траур;

історичний інтерес.

Однак автори дослідження виявили, що найпоширенішою причиною виявилася дика природа, усамітнення і рослинність, що, як вважають вчені, є втіхою для скорботних. У результаті вчені заговорили про необхідність складання стратегії з розвитку кладовищ як спільного середовища проживання. Ба більше, вчені вважають, що це надзвичайно важливо не тільки для дикої природи, а й для людей.

Результати іншого дослідження показали, що кладовища насправді являють собою незаймані ділянки землі в міських районах, що робить їх своєрідним центром збереження біорізноманіття. Наприклад, огляд 2019 року вже засвідчив, що саме кладовища часто виступають притулками для рідкісних видів, що зникають.

Водночас учені виявили, що основними загрозами для флори та фауни, яка залежить від кладовищ, є:

скорочення пасовищ;

посилення землекористування за допомогою скошування рослинності та вирубки лісів;

впровадження інвазивних видів.

Раніше Фокус писав про те, що смерть приходить точно за розкладом: вчені знають день і час, коли ви, швидше за все, помрете.