Смерть приходить точно за розкладом. Вчені знають день і час, коли ви, найімовірніше, помрете

Згідно з наукою, існують певні дні тижня і час доби, в які ми, ймовірно, назавжди покинемо цей світ.

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Багато хто воліє не замислюватися над тим, коли настане момент нашої смерті, інші ж навпаки — відчувають хворобливу цікавість. Утім, ця тема хвилює і дослідників: наука виявила кілька чітких закономірностей у тому, в які дні і який час люди схильні вмирати, пише Daily Mail.

Дослідження показують, що є найбільш смертоносні дні в році, а також певні дні тижня і навіть години, коли люди схильні залишати цей світ. Дослідження показують, що частково ця статистика пов'язана з такими факторами, як передозування і вогнепальна зброя, проте "інші сплески" вченим пояснити набагато складніше.

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У який час дня ви, ймовірно, помрете?

Вчені вважають, що наш біологічний годинник впливає не тільки на відчуття голоду і сонливість, але він також, ймовірно, впливає і на те, коли ми помремо. Дослідження Гарвардської медичної школи було проведено ще 2012 року, і тоді дослідники виявили, що люди на Землі найчастіше помирають об 11 годині ранку.

За словами провідного автора дослідження, професора Кліффорда Салера, майже всі фізіологічні процеси людини залежать від циркадних ритмів, тобто відбуваються приблизно в один і той самий час. Дослідники вважають, що у смерті також є свій власний циркадний ритм: як правило, люди вмирають у ранкові години, середній час смерті — приблизно 11 ранку.

У дослідженні Сапера взяли участь 1200 здорових людей віком 65 років. Результати дослідження показали, що люди з певним генотипом мають різні режими сну і різний час смерті. Наприклад, люди з генотипом GG (гуанін-гуанін), як правило, засинають приблизно на годину пізніше і помирають близько 18:00, а не об 11:00, о котрій помирають більшість людей.

У результаті вчені дійшли висновку, що існує ген, здатний передбачити час доби, коли ми помремо.

У який день року ви, ймовірно, помрете?

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), зимові холодні місяці насправді більш небезпечні — у цей час помирає більша кількість людей, ніж у будь-який інший час. Наприклад, січень і грудень вважаються найсмертоноснішими місяцями в році, проте дослідження професора Девіда Філіпса назвало один день, який вважається найсмертоноснішим у році.

У дослідженні було проаналізовано 57 мільйонів свідоцтв про смерть у період з 1979 по 2004 роки. У результаті вчені дійшли висновку, що найнебезпечнішим для життя днем у році є Новий рік. Цікаво, що причина цієї сумної статистики криється зовсім не у святкуваннях, вживанні алкоголю або ДТП. Автори дослідження помітили, що ця закономірність проявляється за кожної природної причини смерті, але зовсім не за зовнішніх. Утім, чому так відбувається вченим так і не вдалося зрозуміти.

За словами президента-волонтера Американської кардіологічної асоціації, доктора Дональда Ллойда-Джонса, ця сумна статистика може бути пов'язана з тим, що наша рутина порушена, а свята насправді є надзвичайно "напруженими днями".

У який день тижня ви, ймовірно, помрете?

Інше дослідження, яке проаналізувало 39 мільйонів смертей у період з 1999 до 2004 року показало, що існує один найбільш смертоносний день тижня — це субота. Вчені проаналізували дані та виявили в цей день невеликий, але досить значний сплеск смертей.

Дослідники зазначають, що тому є цілком логічне пояснення: пік смертності від передозування наркотиків, автомобільних аварій і вогнепальної зброї припадає на суботу. До слова, інше дослідження 2018 року показало, що у вас більше шансів померти, якщо вас помістять у лікарню на вихідних. Наприклад, дослідження показує, що серед пацієнтів із зупинкою серця 25,2 відсотка вижили в будні дні, а 21,9 відсотка вижили у вихідні та будні ночі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися повертати до життя мозок, який помер дві години тому.