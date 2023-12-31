Спасли Пизанскую башню от падения: сколько она еще простоит

Пизанская башня, 57-метровая колокольня Собора Санта Марии Ассунта, известна на весь мир своим наклоном. Однако за 850 лет истории она до сих пор не упала и, вероятно, не упадет в ближайшее время.

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Выглядя так, будто вот-вот упадет, Пизанская башня является туристической достопримечательностью, привлекающей множество посетителей. Однако на самом деле она достаточно устойчива и должна простоять еще несколько сотен лет, пишет IFLScience.

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Наклон башни, который в начале 1990-х годов составлял 5,44 градуса, опасно приблизился к катастрофической черте. Однако, благодаря работе инженеров в 2008 году удалось уменьшить наклон, вернув его к более безопасным 3,99 градуса, что соответствует положению 1838 года.

Истоки проблемы с наклоном башни можно проследить с момента ее возведения в 1173 году. После всего лишь пяти лет строительства болотистая почва Пизы начала поглощать фундаменты с южной стороны, что привело к наклону. Случайная пауза в строительстве, вызванная военными конфликтами с Генуей, Луккой и Флоренцией, спасла башню от потенциального обвала.

Возобновление строительства в 1272 году поставило архитекторов перед уникальным вызовом. Грунт успел осесть, но имеющийся наклон требовал гениальных корректировок. Чтобы противодействовать наклону, архитекторы намеренно увеличили высоту южной стороны благодаря неравному количеству ступенек на верхнем этаже — шесть на юге, четыре на севере.

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Несмотря на структурные проблемы, Пизанская башня выстояла на протяжении веков, став символом устойчивости и адаптации. В XX веке инженеры пытались исправить наклон, но башня сохранила свой знаковый наклон, олицетворяя сложное взаимодействие между историческими силами и человеческим вмешательством.

Сегодня Пизанская башня является не только туристической достопримечательностью, но и живым свидетельством хрупкого равновесия между архитектурной изобретательностью и силами природы.

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