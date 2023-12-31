Врятували Пізанську вежу від падіння: скільки вона ще простоїть

Пізанська вежа, 57-метрова дзвіниця Собору Санта Марії Ассунта, відома на весь світ своїм нахилом. Проте за 850 років історії вона досі не впала й, ймовірно, не впаде найближчим часом.

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Виглядаючи так, ніби от-от впаде, Пізанська вежа є туристичною пам’яткою, що приваблює безліч відвідувачів. Проте насправді вона є досить стійкою та має простояти ще кілька сотень років, пише IFLScience.

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Нахил вежі, який на початку 1990-х років становив 5,44 градуса, небезпечно наблизився до катастрофічної межі. Однак, завдяки роботі інженерів у 2008 році вдалося зменшити нахил, повернувши його до більш безпечних 3,99 градуса, що відповідає положенню 1838 року.

Витоки проблеми з нахилом вежі можна простежити з моменту її зведення у 1173 році. Після всього лише п'яти років будівництва болотистий ґрунт Пізи почав поглинати фундаменти з південного боку, що призвело до нахилу. Випадкова пауза в будівництві, спричинена військовими конфліктами з Генуєю, Луккою та Флоренцією, врятувала вежу від потенційного обвалу.

Відновлення будівництва у 1272 році поставило архітекторів перед унікальним викликом. Ґрунт встиг осісти, але наявний нахил вимагав геніальних коригувань. Щоб протидіяти нахилу, архітектори навмисно збільшили висоту південної сторони завдяки нерівній кількості сходинок на верхньому поверсі — шість на півдні, чотири на півночі.

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Попри структурні проблеми, Пізанська вежа вистояла протягом століть, ставши символом стійкості та адаптації. У XX столітті інженери намагалися виправити нахил, але вежа зберегла свій знаковий нахил, уособлюючи складну взаємодію між історичними силами та людським втручанням.

Сьогодні Пізанська вежа є не лише туристичною визначною пам'яткою, але й живим свідченням крихкої рівноваги між архітектурною винахідливістю та силами природи.

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