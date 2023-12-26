Небесна карта віком 2500 років: в Італії знайдено кам'яні диски з зірками та сонцем (фото)

В Італії археологи знайшли два древні кам’яні диски, один із яких є небесною картою віком близько 2500 років. На ньому зображено 29 зірок, 28 з яких дійсно видимі й сьогодні.

Related video

У фортеці на вершині пагорба Кастельєрі ді Рупінпікколо в італійській провінції Трієст археологи виявили два круглих камені діаметром близько 50 сантиметрів. Як вважають вчені, один із них, можливо, є найдавнішою небесною картою, коли-небудь знайденою в Італії, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Про це відкриття повідомив у своєму пресрелізі Італійський національний інститут астрофізики (INAF). Кастельєрі ді Рупінпікколо — це укріплення, яке використовували між 1800 до н. е та 400 роками до н. е.

У центрі уваги відкриття — два круглих камені, знайдених біля входу до фортеці. Камені діаметром 50 см і товщиною 30 см заінтригували археологів. На думку Паоло Моларо з INAF, а також дослідників з Венеціанського університету Ка'Фоскарі та ICTP, один із цих каменів представляє сонце, а інший — небесну карту, датовану IV століттям до нашої ери.

Дослідження показує, що небесна карта зображує небо над Рупінпікколо 2500 років тому. Це робить її найдавнішою небесною картою, виявленою в Італії. Дослідники ідентифікували 29 зображень на камені, співставивши їх з такими сузір'ями, як Кассіопея, Оріон, Скорпіон і Плеяди.

Щоб забезпечити точність, дослідники використовували програму Stellarium для моделювання нічного неба Фото: INAF

Особливо вражає те, що дослідники підозрюють, що ці різьблення створила одна і та ж людина, яка використовувала прості інструменти, такі як молоток і грубе металеве зубило.

Щоб забезпечити точність, дослідники використовували програму Stellarium для моделювання нічного неба. Вони виявили, що зірку під назвою Тета Скорпіона, яка була низько на горизонті у 1800-х роках до нашої ери, сьогодні не видно. Вирівнювання гравюр із зірками показало статистично значущу кореляцію, що вказує на те, що розташування знаків, найімовірніше, не було випадковим.

28 позначок накладаються на сьогоднішні зірки, але 29 не накладається на жодну з відомих нам зірок. Дослідники припускають, що це могла бути наднова або "невдала наднова" — астрономічне явище, яке називають перехідним: у певний момент об'єкти з’являються, а потім знову зникають. Якщо ця інтерпретація відповідає дійсності, то в цій конкретній точці неба сьогодні може існувати чорна діра.

Важливо

Астрономічні мапи тисячолітнього народу: вчені знайшли раніше невідомі петрогліфи (фото)

Для порівняння, небесний диск з Небри, бронзовий артефакт з Німеччини, що датується приблизно 1600 роком до нашої ери, вважається найдавнішим зображенням нічного неба. Однак це більше символічне зображення, ніж точна карта.

Щоб знайти достовірну небесну карту, зазвичай доводиться повертатися до першого століття до нашої ери, що збігається з каталогом Гіппарха, датованим 135 роком до нашої ери.

Раніше Фокус розповідав про артефакти, які допомогли виявити аномалію магнітного поля Земля. Секрет ховався у месопотамських цеглинах з прославлянням правителів.

Також ми писали про храм Ель-Параїсо у Перу. Як виявилося, його побудували вирівняним за Чумацьким шляхом.