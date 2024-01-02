Безумие в океане. Найден убийца кита, преследующий свою жертву и наносящий жестокие удары (видео)

Исследователи раскрыли жестокое убийство финвала в Калифорнии — личность мучителя ужаснула ученых.

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В начале декабря на берег Сан-Диего (Калифорния, США) в Тихом океане выбросило тело финвала, или сельдяного кита, которые сегодня находятся под угрозой исчезновения. На первый взгляд молодая самка полосатика выглядела совершенно здоровой, однако затем спасатели заметили на ее теле шрамы, оставленные будто граблями, пишет Daily Mail.

Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) приступили к исследованию тела. Изначально ученые предположили, что 15,8-метровая самка финвала стала жертвой больших белых акул в океане, однако шрамы на теле китообразного не соответствовали этому предположению.

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По словам представителя NOAA Майкла Мильштейна, эксперты изучили тело кита и обнаружили на теле самки зигзагообразные и полосатые шрамы. Ученые изучили шрамы на теле сельдевого кита и пришли к выводу, что они, вероятно, были нанесены косатками.

Ученые отмечают, что ранее уже были другие задокументированные случаи, когда косатки преследовали финвалов, выбрасывающихся на берег, пытаясь спастись от хищников в океане. Мильштейн также отметил, что в остальном самка финвала выглядела вполне здоровой, а потому ученые не могли понять, что могло заставить ее выброситься на берег.

По словам биолога-исследователя Национальной службы морского рыболовства Керри Данил, осматривая тело самки кита она была чрезвычайно удивлена, так как животное выглядело здоровым, судя по состоянию ее тела и тому, насколько крепким оно было.

Отметим, что финвалы сегодня находятся под угрозой исчезновения и считаются "довольно редкими": полосатики считаются вторым по величине видом китов после синего кита, и предполагают, что самка кита, выброшенная на берег, могла весить до 54 тонн. Когда ее труп вынесло на берег, казалось, что самка сельдяного кита истекает кровью. Спасатели попытались вернуть ее в океан, однако тщетно.

Ученые отмечают, что ранее в декабре у берегов Сан-Диего также была замечена косатка, играющая в кошки-мышки с дельфином. Свидетели наблюдали, как группа косаток преследовала дельфина, кусая его. В результате местные жители и туристы окрестили этот сезон у побережья Калифорнии сезоном "Безумия косаток".

Как правило, косатки путешествуют группами, насчитывающими до 40 особей. Каждая группа использует свой собственный язык (характерные щелчки), которые позволяют им легко узнавать друг друга. Предыдущие исследования ученых также показали, что у побережья Калифорнии сегодня обитают около двух сотен косаток.

Ранее Фокус писал о том, что косатки час реанимировали старика Ханчи: ученые впервые засняли последние минуты жизни кита.