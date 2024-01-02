Мчат на всех парах и отбиваются от хищников: улитки не так пугливы и ленивы, как все думали

Новое исследование показывает, что улитки в действительности способны не просто прятаться в панцирь от угрозы, но также неимоверно ускоряются.

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Улитки давно стали своеобразным синонимом медлительности, пассивности и пугливости. Однако новое исследование переворачивает все с ног на голову: ученые обнаружили, что эти существа способны развивать невероятную скорость, если поблизости есть угроза, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании команда из университетов Киото и Хоккайдо сосредоточилась на изучении двух видов улиток: K. Editha и K. Ganesi. Результаты исследования показывают, что, по крайне мере, представители этих двух видов демонстрируют уникальное защитное поведение, в результате чего их репутация "пассивных и медлительных" разбивается вдребезги.

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В ходе исследования ученые заметили, что улитки демонстрируют полностью противоположное поведение в ответ на стимулы, подобные хищникам: например, наземная улитка K Ganesi защищается от естественных врагов, размахивая панцирем. По словам соавтора исследования, Юта Мории из Центра Хакуби Киотского университета, как правило, улитки спасаются от хищников, прячась в раковины, однако результаты данного исследования стали первым задокументированным поведением улитки, скрывающейся от преследователей на максимальной скорости.

Команда обнаружила, что в случае опасности улитки способны ускоряться на 20-30%, в результате средняя скорость их передвижения увеличивается с 1,05 мм/сек до 1,27 и 1,35 мм/сек. Авторы исследования отмечают, что представители вида K Ganesi ведут активный образ жизни днем и ночью, что весьма необычно по своей природе для улиток.

Ученые считают, что такое поведение улиток в очередной раз доказывает, что индивидуальность не является исключительно человеческой чертой. Например, в данном случае ученые наблюдали различную реакцию "бей или беги" между близкородственными видами.

По словам Мории, данное исследования также в очередной раз показывает, что в действительности мир может выглядеть совсем иначе, чем мы себе его представляем. Эти два вида улиток, по сути, стали ярким тому примером: животные, которые ассоциируются у нас с ленью и медлительностью, в действительности способны передвигаться достаточно быстро, а также могут защититься от надоедливых хищников.

Ранее Фокус писал о том, что ученые превратили улиток в киборгов и стали свидетелями настоящего побоища.