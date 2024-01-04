Ужасные звери. В Гренландии найдены гигантские хищные черви возрастом 518 млн лет (фото)

Новые для науки животные получили имя и позволили ученым лучше изучить группу хищных червей, все еще обитающих на планете.

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Древние хищные черви возрастом около 518 миллионов лет были обнаружены в Северной Гренландии. Этот вид стал новым для науки, а потому ученые дали им название — Timorebestia, что в переводе с латыни означает "ужасные звери", пишет IFLScience.

Авторы исследования полагают, что эти гигантские, древние и хищные черви помогут лучше изучить любопытную группу хищных червей, все еще обитающих на Земле. Современные морские хищники, известные как хетогнаты или морские стрелки, являются относительно небольшими животными размером от 3 до 100 миллиметра. Однако в новом исследовании в Гренландии ученые обнаружили их далеких родственников Timorebestia koprii, которые отличались гигантскими размерами и хищными привычками: в длину древние черви достигали около 30 сантиметров.

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Команда из Школы наук о Земле и биологических наук Бристольского университета, предполагает, что черви недавно обнаруженные в месторождении окаменелостей возрастом более 518 миллионов лет, являются одними из самых ранних хищных животных в океанах Земли в раннем кембрии.

Timorebestia koprii и ее характерные длинные усики Фото: Dr Jakob Vinther

По словам старшего автора исследования, доктора Джейкоба Винтера, эти древние черви обладали длинными усиками и впечатляющими челюстями, расположенными внутри голов. В то же время их современные предки, морские стрелки, напротив — обладают челюстями, расположенными снаружи головы.

30-сантиметровый хищный червь в океане сегодня может показаться не таким уж страшным, однако ученые уверенны, что сотни миллионов лет назад он представлял серьезную грозу для животных, обитавших в земных океанах.

Команда использовала электронный микрозонд, чтобы составить карту углерода в окаменелостях Фото: Dr Jakob Vinther

Анализ окаменелостей показывает, что эти древние хищники были "гигантами своего времени" и находились на вершине пищевой цепи. Фактически это ставит их на один уровень с высшими хищниками сегодня, например, большие белые акулы. Изучив окаменелости, команда также обнаружила доказательство хищничества червей в их пищеварительной системе: ученые нашли остатки изоксисов — плавающих членистоногих.

Авторы исследования также полагают, что тиморебестии и морские стрелки, вероятно, доминировали в океанах до того. Как появились членистоногие. Доктор Винтер также считает, что расцвет этих древних хищников в океане, вероятно мог длиться от 10 до 15 миллионов лет, когда в морской среде им не было равных.

Ранее Фокус писал о том, что ученые "воскресили" червей, проспавших в вечной мерзлоте последние 46 000 лет.