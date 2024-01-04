Жахливі звірі. У Гренландії знайдено гігантських хижих черв'яків віком 518 млн років (фото)

Нові для науки тварини отримали ім'я і дали змогу вченим краще вивчити групу хижих черв'яків, які все ще мешкають на планеті.

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Стародавні хижі черв'яки віком близько 518 мільйонів років були виявлені в Північній Гренландії. Цей вид став новим для науки, а тому вчені дали їм назву — Timorebestia, що в перекладі з латині означає "жахливі звірі", пише IFLScience.

Автори дослідження вважають, що ці гігантські, стародавні й хижі черв'яки допоможуть краще вивчити цікаву групу хижих черв'яків, які все ще мешкають на Землі. Сучасні морські хижаки, відомі як хетогнати або морські стрілки, є відносно невеликими тваринами розміром від 3 до 100 міліметра. Однак у новому дослідженні в Гренландії вчені виявили їхніх далеких родичів Timorebestia koprii, які вирізнялися гігантськими розмірами та хижими звичками: завдовжки стародавні черв'яки досягали близько 30 сантиметрів.

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Команда зі Школи наук про Землю і біологічних наук Бристольського університету припускає, що черви, нещодавно виявлені в родовищі скам'янілостей віком понад 518 мільйонів років, є одними з найбільш ранніх хижих тварин в океанах Землі в ранньому кембрії.

Timorebestia koprii та її характерні довгі вусики Фото: Dr Jakob Vinther

За словами старшого автора дослідження, доктора Джейкоба Вінтера, ці стародавні черв'яки мали довгі вусики та дивовижні щелепи, розташовані всередині голів. Водночас їхні сучасні предки, морські стрілки, навпаки — мають щелепи, розташовані зовні голови.

30-сантиметровий хижий черв'як в океані сьогодні може здатися не таким вже й страшним, проте вчені впевнені, що сотні мільйонів років тому він представляв серйозну загрозу для тварин, що мешкали в земних океанах.

Команда використовувала електронний мікрозонд, щоб скласти карту вуглецю в скам'янілостях Фото: Dr Jakob Vinther

Аналіз скам'янілостей показує, що ці стародавні хижаки були "гігантами свого часу" і перебували на вершині харчового ланцюга. Фактично це ставить їх на один рівень з вищими хижаками сьогодні, наприклад, великі білі акули. Вивчивши скам'янілості, команда також виявила доказ хижацтва черв'яків у їхній травній системі: вчені знайшли залишки ізоксісів — морських членистоногих.

Автори дослідження також вважають, що тиморебестії та морські стрілки, ймовірно, домінували в океанах до того. Як з'явилися членистоногі. Доктор Вінтер також вважає, що розквіт цих древніх хижаків в океані, ймовірно, міг тривати від 10 до 15 мільйонів років, коли в морському середовищі їм не було рівних.

Раніше Фокус писав про те, що вчені "воскресили" черв'яків, які проспали у вічній мерзлоті останні 46 000 років.