Были одеты в дорогие чулки и обувь: в Италии во время строительных работ нашли богатое захоронение

Интерьеры многих гробниц имели изысканные тканевые подкладки или были покрыты черепицей или кусками терракоты, как маленькие домики. Находка датируется 2 и 4 веками нашей эры.

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В Италии во время строительства солнечной электростанции вблизи Рима, которое длится уже больше года, раскопали древнеримский некрополь с 67 скелетами, похороненными в 57 изысканных гробницах. Об этом сообщает CNN.

Археологи были обескуражены находкой, которая, как полагают, датируется 2 и 4 веками нашей эры, в частности, и тем, что найденные скелеты были обнаружены в золотых украшениях и дорогой кожаной обуви в гробницах, спроектированных так, чтобы напоминать их дома.

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Открытие, сделанное на участке земли площадью 52 акра вблизи древнего города Тарквиния, к северу от Рима. Наряду с золотыми бусами и серьгами были найдены серебряные кольца с янтарем и выгравированными инициалами, драгоценные камни, терракотовая керамика, монеты, блестящие бокалы, амулеты и даже предметы одежды.

"Мы нашли несколько скелетов, которые были одеты в дорогие чулки и обувь. Все эти богатства свидетельствуют, что это были не местные фермеры, а члены высшей коры римских семей, которые происходили из городов", — сказал CNN Эмануэле Джаннини, ведущий археолог, работающий на раскопках.

Массовое захоронение вблизи Рима

Разнообразие погребальных предметов, положенных возле останков, а также роскошный дизайн и облицовка внутри гробниц заставили археологов предположить, что те, кто их похоронил, хотел воссоздать их земные дома. Интерьеры многих гробниц имели изысканные тканевые подкладки или были окружены и покрыты черепицей или кусками терракоты, как маленькие домики.

Археологи нашли серебряные кольца с янтарем

Большинство обнаруженных гробниц были общими — построенными по крайней мере для двух жителей, которые, вероятно, имели общую родственную связь. Было найдено несколько скелетов, обмотанных друг вокруг друга.

"Строительство гробниц для всей семьи является типичной древнеримской чертой, но они отличаются своим внутренним декором, который свидетельствует о богатстве и статусе", — говорит археолог.

Во многих могилах были похоронены по 2 человека

Местные власти уверены, что будет еще больше находок, когда раскопки для солнечного парка переместятся на другой участок поблизости.

Напомним, что исследователи обнаружили неординарное захоронение в Швеции. Рядом с останками высокого мужчины они нашли меч длиной около 1,2 м. Ученые предполагают, что это была влиятельная личность.

Ранее сообщалось, что археологи в Германии обнаружили жуткую надпись XV века на табличке во время строительных работ по расширению ратуши Ростока, а именно во время раскопок средневековой уборной.