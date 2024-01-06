Були одягнені в дорогі панчохи і взуття: в Італії під час будівельних робіт знайшли багате поховання

Інтер’єри багатьох гробниць мали вишукані тканинні підкладки або були вкриті черепицею чи шматками теракоти, як маленькі будиночки. Знахідка датується 2 і 4 століттями нашої ери.

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В Італії під час будівництва сонячної електростанції поблизу Риму, яке триває вже понад рік, розкопали давньоримський некрополь із 67 скелетами, похованими в 57 вишуканих гробницях. Про це повідомляє CNN.

Археологи були збентежені знахідкою, яка, як вважають, датується 2 і 4 століттями нашої ери, зокрема, й тим, що знайдені скелети були виявлені в золотих прикрасах і дорогому шкіряному взутті в гробницях, спроектованих так, щоб нагадувати їхні будинки.

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Відкриття, зроблене на ділянці землі площею 52 акра поблизу стародавнього міста Тарквінія, на північ від Риму. Поряд із золотими намистом і сережками були знайдені срібні каблучки з бурштином і вигравіруваними ініціалами, дорогоцінне каміння, теракотову кераміку, монети, блискучі келихи, амулети і навіть предмети одягу.

"Ми знайшли кілька скелетів, які були одягнені в дорогі панчохи та взуття. Усі ці багатства свідчать, що це були не місцеві фермери, а члени вищої кори римських сімей, які походили з міст", — сказав CNN Емануеле Джанніні, провідний археолог, який працює на розкопках.

Масове поховання поблизу Риму

Різноманітність похоронних предметів, покладених біля останків, а також розкішний дизайн і облицювання всередині гробниць змусили археологів припустити, що ті, хто їх поховав, хотів відтворити їхні земні домівки. Інтер’єри багатьох гробниць мали вишукані тканинні підкладки або були оточені та вкриті черепицею чи шматками теракоти, як маленькі будиночки.

Археологи знайшли срібні каблучки з бурштином

Більшість виявлених гробниць були спільними — побудованими принаймні для двох мешканців, які, ймовірно, мали спільний родинний зв’язок. Було знайдено кілька скелетів, обмотаних один навколо одного.

"Будівництво гробниць для всієї родини є типовою давньоримською рисою, але вони вирізняються своїм внутрішнім декором, який свідчить про багатство та статус", — говорить археолог.

В багатьох могилах були поховані по 2 особи

Місцева влада впевнена, що буде ще більше знахідок, коли розкопки для сонячного парку перемістяться на іншу ділянку поблизу.

Нагадаємо, що дослідники виявили неординарне поховання у Швеції. Поряд з останками високого чоловіка вони знайшли меч довжиною близько 1,2 м. Вчені припускають, що це була впливова особа.

Раніше повідомлялося, що археологи у Німеччині виявили моторошний напис XV століття на табличці під час будівельних робіт з розширення ратуші Ростока, а саме під час розкопок середньовічної вбиральні.