Похожая на Юпитер планета скрывала большой секрет длиной 560 000 км: что обнаружили ученые

Новое исследование давно известной далекой планеты позволило обнаружить, что этот мир в некоторой мере похож на комету.

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Астрономы провели исследование экзопланеты под названием WASP-69b, открытой 10 лет назад и расположенной на расстоянии 160 световых лет от Земли. Оказалось, что близкое расположение планеты к своей звезде приводит к испарению ее атмосферы и созданию хвоста, как у комет. Результаты исследования были опубликованы в издании The Astrophysical Journal, пишет Phys.

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Экзопланета WASP-69b относится к классу горячий Юпитер и имеет массу в 90 раз большую, чем у Земли. Этот газовый гигант вращается так близко вокруг своей звезды, что год здесь продолжает всего 4 земных дня. Конечно же планета имеет огромную температуру из-за тепла, получаемого от ее родной звезды.

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Но эта же звезда благодаря своему сильнейшему излучению приводит к испарению атмосферы газового гиганта. Ученые выяснили, что когда газ из атмосферы улетает в космос и встречается с потоком частиц звезды, то он превращается в огромный хвост, состоящий из водорода и гелия. Этот хвост тянется за планетой на расстояние в 560 тысяч км. При этом ученые выяснили, что примерно 200 тысяч тонн газа улетает в космос из атмосферы планеты каждую секунду.

Ученые выяснили, что когда газ из атмосферы улетает в космос и встречается с потоком частиц звезды, то он превращается в огромный хвост, состоящий из водорода и гелия. Этот хвост тянется за планетой на расстояние в 560 тысяч км Фото: phys.org

Но ученые считают, что атмосфера планеты WASP-69b не испарится полностью пока существует ее родная звезда из-за того, что мир имеет огромную массу и этот процесс все же завершиться. По словам авторов исследования, если прошлые наблюдения предполагали наличие у экзопланеты небольшого газового хвоста, то новые результаты показали, что он больше размеров планеты в 7 раз.

Открытие того, что потоки частиц, называемые звездным ветром, вылетающие с родной звезды этого мира, могут не только разрушать атмосферу планеты, но и удерживать в виде длинного хвоста в космосе, является очень важным. Дело в том, что астрономы теперь могут лучше понять, как звездные ветры влияют на планеты, которые вращаются очень близко вокруг своих звезд.

По словам ученых, за последние 10 лет было обнаружено, что у большинства звезд есть планеты, которые вращаются очень близко к ним. Также стало известно, что разрушение атмосферы излучением звезд играют ключевую роль в том, какими становятся планеты и к какому классу их можно отнести.

В то же время, у большинства планет процесс испарения их атмосфер уже давно закончился, поэтому наблюдение за WASP-69b дает уникальную возможность увидеть почт ив реальном времени как происходит данное явление. Это поможет понять физику формирования планет разных типов.

Как уже писал Фокус, в ранней Вселенной происходило нечто странное, ведь астрономы обнаружили слишком большие черные дыры. Обнаруженные черные дыры слишком большие для галактик, в которых они находятся.

Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, на примерно 30% известных на сегодня экзопланетах в нашей галактике идут дожди из алмазов. Ученые выяснили, что алмазы могут формироваться не совсем так, как предполагалось ранее.