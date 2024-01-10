Огненные муравьи создают живые плоты, чтобы спастись от наводнения: как им это удается (видео)

Исследователи наконец-то поняли, что на самом деле помогает насекомым держаться вместе на плаву, и это вовсе не известный "эффект Чириоса".

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"Эффект Чириоса" легко объясняется на примере кукурузных хлопьев и тарелки молока, взглянув на хлопья, плавающие в молоке, можно заметить, что они будто собираются. Согласно теории "эффект Чириоса" это связано с тем, как поверхностное натяжение взаимодействует с воздухом. Ученым также известно, что огненные муравьи создают живые плоты, позволяющие им выжить в наводнение — ранее предполагалось, что такое поведение насекомых также объясняется "эффектом Чириоса", но все не совсем так, пишет IFLScience.

Чтобы проверить эту теорию, ученые провели ряд экспериментом с живыми и мертвыми муравьями, причем как на суше, так и в воде. Результаты экспериментом показывают, что эффект комкования, наблюдаемый у зерновых, вовсе не соответствует тому, что наблюдается у огненных муравьев. Причем не важно живы ли насекомые, или мертвы.

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По словам автора исследования Цай-Минга Хонга с факультета физики Национального университета Цин Хуа, они с коллегами обнаружили, расположение огненных муравьев на сухой, трясущейся поверхности может привести к их скоплению, тогда как мертвые муравьи в воде вовсе не способны создавать плоты. Таким образом ученые доказали, что "эффект Чириоса" вовсе не объясняет загадочное поведение огненных муравьев.

Команда предположила, что в действительности важную роль в создании "живых плотов" могут играть феромоны — авторы исследования проверили свою догадку, поместив плот на сушу, что затрудняет распространение феромонов среди группы. Ученые обнаружили, что муравьям требуется намного больше времени для коммуникации. Исследователи предполагают, что время релаксации ограничено процессом диффузии феромонов — посланников, призывающих огненных муравьев собраться вместе во время опасности и разойтись, чтобы отдохнуть.

Отметим, что огненные муравьи (Solenopsis invicta) были названы так из-за жгучих укусов, которые они наносят. Они также оказались в центре внимания ученых в 2021 году, после того, как исследователи заметили, что они строят свои плоты из слоев, структурная сеть взаимосвязанных муравьев поддерживает верхний слой свободно перемещающихся муравьев. По сути, "живой плот" огненных муравьев представляет собой конструкцию, которая постоянно находится в движении — муравьи передвигаются с места на место.

Новое исследование также показало, что при наличии муравьев, способных "затыкать дыры", эти "живые плоты" сохраняют свою постоянную ширину и высоту, причем даже при сжатии и растяжении. Ранее ученые не совсем понимали, как именно развивалась динамика плота, однако новое исследование проливает свет на этот вопрос.

Ранее Фокус писал о том, что лягушек годами варили, чтобы понять, могут ли они выпрыгнуть из кипятка: все оказалось тщетно.