Взглянуть на наскальные рисунки по-новому: ученые обнаружили скрытое значение древних изображений

Ученые обнаружили, что австралийские наскальные рисунки, которым около 15 тысяч лет, имеют скрытое значение, связанное с изменениями рельефа. Это открытие позволило по-новому понять наскальные рисунки Арнемленда.

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В недавнем исследовании ученые представили новаторский подход к пониманию наскального искусства Арнемленда, Австралия, проливая свет на его глубокое значение. Ученые считают, что изменения ландшафта влияли на рисунки и так можно больше узнать о прошлом этого места, пишет Phys.org.

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Арнемленд, в частности район лагуны Красной Лилии, является сокровищницей археологических чудес, включая старейший известный археологический памятник Австралии. За последние 14 000 лет регион претерпел значительные трансформации.

Этот переход от открытой саванны к илистой местности и мангровым болотам имел далеко идущие последствия для людей, населявших эту территорию.

Наскальные рисунки на Арнемленде отражают различные стили, которые развивались на протяжении тысячелетий. Эти стили, как, например, хорошо известный рентгеновский стиль, похоже, соответствуют изменениям в ландшафте, вызванным повышением уровня моря.

Например, изображения морских животных появляются на наскальных рисунках, когда уровень моря поднялся настолько, что начал ощутимо влиять на регион.

В недавнем исследовании ученые представили новаторский подход к пониманию наскального искусства Арнемленда Фото: Archaeological and Anthropological Sciences (2023). DOI: 10.1007/s12520-023-01917-y

Разные специалисты часто дают противоречивые интерпретации одного и того же изображения, что затрудняет понимание его истинного содержания. Чтобы преодолеть эту субъективность, исследователи традиционно полагались на понимание места искусства в ландшафте, предполагая, что современные пейзажи аналогичны прошлым. Но на земле, где наскальное искусство насчитывает более 15 000 лет, а ландшафт значительно трансформировался, это предположение не срабатывает.

Исследователи использовали данные высот высокого разрешения, полученные с самолетов и дронов, чтобы комплексно нанести на карту места наскальных рисунков на современном ландшафте. Кроме того, они применили методы визуализации, чтобы обнаружить погребенные ландшафты, предлагая более четкую картину того, как среда менялась со временем.

Этот инновационный метод, впервые примененный в Арнемленде, позволил по-новому взглянуть на мотивацию создания наскальных рисунков в разные периоды истории. Результаты показали, что в период, когда мангровые заросли покрывали поймы, наскальные рисунки были на пике своей популярности. Это свидетельствует о том, что большое количество ресурсов в мангровых зарослях могло поддерживать процветание человеческой популяции.

Более того, исследование показало, что с повышением уровня моря наскальные рисунки создавались преимущественно в местах, откуда открывался вид на открытые лесные массивы. Такое стратегическое размещение могло способствовать охоте или бережному управлению ландшафтами во времена, когда многие люди были вынуждены покинуть свои дома из-за поднятия уровня воды.

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Это исследование не только обогащает наше понимание наскального искусства Арнемленда, но и демонстрирует важность детальных ландшафтных моделей для разгадки тайн деятельности древних людей. Преодолев разрыв между прошлым и настоящим, эти находки обеспечивают глубокую связь с историями, высеченными на камне древними людьми.

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