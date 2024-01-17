Христос, рожденный от Марии: в храме в долине Мегиддо нашли надпись возрастом 1500 лет (фото)

В долине Мегиддо, Израиль, которая, как считается, должна стать местом Армагеддона, ученые обнаружили надпись возрастом 1500 лет с посвящением Иисусу. Текст нашли при входе в византийский храм, что стало древнейшим свидетельством деятельности христиан в регионе.

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В старинной деревне Эт-Тайиба, расположенной в долине Мегиддо, Израиль, археологи сделали удивительную находку — древнюю надпись со словами "Христос, рожденный от Девы Марии". Сама по себе долина Мегиддо — не обычное место. Она считается местом окончательной схватки между добром и злом, которую часто называют Армагеддоном, пишет HeritageDaily.

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Найденная надпись выгравирована на греческом языке, и на нее наткнулись при входе в здание, датированное концом V века н. э., в византийский или раннеисламский период.

Доктор Лия Ди-Сеньи, научный сотрудник Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме рассказала о тексте: "Христос родился от Марии". Это дело богобоязненного и благочестивого епископа Феодосия и убогого Фомы выстроено от основания. Кто входит, пусть молится за них".

Внутри исследователи также нашли две комнаты с мозаичным полом, украшенным сложными геометрическими узорами Фото: IAA

Феодосий, упомянутый в надписи, был знаковой фигурой — одним из раннехристианских епископов в этом регионе. Он имел религиозную власть над городом Бет-Шеан, который был столицей византийской провинции Палестина Секунда.

По мнению ученых, надпись служила посвящением Иисусу, целью которого было отвлечь дурной глаз. Интересно, что подобные надписи находили в разных местах по всему византийскому миру.

Внутри исследователи также нашли две комнаты с мозаичным полом, украшенным сложными геометрическими узорами — свидетельством художественного таланта того времени.

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Доктор Валид Атраш из Управления древностей Израиля (IAA) сказал: "Это первое свидетельство существования византийской церкви в деревне Эт-Тайиба, и оно дополняет другие находки, свидетельствующие о деятельности христиан, живших в регионе".

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