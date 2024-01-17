Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Христос, рожденный от Марии: в храме в долине Мегиддо нашли надпись возрастом 1500 лет (фото)

Иисус, Армагеддон, история, долина Мегиддо, надпись, храм, епископ, христианство, Христос, мозаика, раскопки, открытие, находка, ученые, церковь, Иерусалим
Фото: Tzachi Lang and Einat Ambar-Armon, Israel Antiquities Authority | В долине Мегиддо, Израиль, которая, как считается, должна стать местом Армагеддона, ученые обнаружили надпись возрастом 1500 лет с посвящением Иисусу

В долине Мегиддо, Израиль, которая, как считается, должна стать местом Армагеддона, ученые обнаружили надпись возрастом 1500 лет с посвящением Иисусу. Текст нашли при входе в византийский храм, что стало древнейшим свидетельством деятельности христиан в регионе.

Related video

В старинной деревне Эт-Тайиба, расположенной в долине Мегиддо, Израиль, археологи сделали удивительную находку — древнюю надпись со словами "Христос, рожденный от Девы Марии". Сама по себе долина Мегиддо — не обычное место. Она считается местом окончательной схватки между добром и злом, которую часто называют Армагеддоном, пишет HeritageDaily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Найденная надпись выгравирована на греческом языке, и на нее наткнулись при входе в здание, датированное концом V века н. э., в византийский или раннеисламский период.

Доктор Лия Ди-Сеньи, научный сотрудник Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме рассказала о тексте: "Христос родился от Марии". Это дело богобоязненного и благочестивого епископа Феодосия и убогого Фомы выстроено от основания. Кто входит, пусть молится за них".

Иисус, Армагеддон, история, долина Мегиддо, надпись, храм, епископ, христианство, Христос, мозаика, раскопки, открытие, находка, ученые, церковь, Иерусалим Fullscreen
Внутри исследователи также нашли две комнаты с мозаичным полом, украшенным сложными геометрическими узорами
Фото: IAA

Феодосий, упомянутый в надписи, был знаковой фигурой — одним из раннехристианских епископов в этом регионе. Он имел религиозную власть над городом Бет-Шеан, который был столицей византийской провинции Палестина Секунда.

По мнению ученых, надпись служила посвящением Иисусу, целью которого было отвлечь дурной глаз. Интересно, что подобные надписи находили в разных местах по всему византийскому миру.

Внутри исследователи также нашли две комнаты с мозаичным полом, украшенным сложными геометрическими узорами — свидетельством художественного таланта того времени.

Важно
Имя царя на древнем артефакте: он датируется концом эпохи Первого храма (фото)

Доктор Валид Атраш из Управления древностей Израиля (IAA) сказал: "Это первое свидетельство существования византийской церкви в деревне Эт-Тайиба, и оно дополняет другие находки, свидетельствующие о деятельности христиан, живших в регионе".

Ранее Фокус писал о рукописи принцессы Гунхильды. В Нидерландах нашли фрагменты псалтыря возрастом 1000 лет.

А также мы рассказывали, как нашли самую старую письменность Китая. Счастливый случай привел к открытию костей оракула в Иньсюй, который теперь признан местом рождения китайской письменности.