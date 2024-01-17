Христос, народжений від Марії: у храмі в долині Мегіддо знайшли напис віком 1500 років (фото)

У долині Мегіддо, Ізраїль, яка, як вважається, має стати місцем Армагеддону, вчені виявили напис віком 1500 років з присвятою Ісусу. Текст знайшли при вході до візантійського храму, що стало найдавнішим свідченням діяльності християн у регіоні.

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У старовинному селі Ет-Тайїба, розташованому в долині Мегіддо, Ізраїль, археологи зробили дивовижну знахідку — стародавній напис зі словами "Христос, народжений від Діви Марії". Сама по собі долина Мегіддо — не звичайне місце. Вона вважається місцем остаточної сутички між добром і злом, яку часто називають Армагеддоном, пише HeritageDaily.

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Знайдений напис викарбуваний грецькою мовою, і на нього натрапили при вході в будівлю, датовану кінцем V століття н. е., у візантійський або ранньоісламський період.

Докторка Лія Ді-Сеньї, наукова співробітниця Інституту археології Єврейського університету в Єрусалимі розповіла про текст: "Христос народився від Марії". Це діло богобоязливого і благочестивого єпископа Феодосія і убогого Фоми збудовано від основи. Хто входить, хай молиться за них".

Всередині дослідники також знайшли дві кімнати з мозаїчною підлогою, прикрашеною складними геометричними візерунками Фото: IAA

Феодосій, згаданий у написі, був знаковою постаттю — одним із ранньохристиянських єпископів у цьому регіоні. Він мав релігійну владу над містом Бет-Шеан, яке було столицею візантійської провінції Палестина Секунда.

На думку вчених, напис слугував присвятою Ісусу, що мала на меті відвернути лихе око. Цікаво, що подібні написи знаходили в різних місцях по всьому візантійському світу.

Всередині дослідники також знайшли дві кімнати з мозаїчною підлогою, прикрашеною складними геометричними візерунками — свідченням мистецького хисту того часу.

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Доктор Валід Атраш з Управління старожитностей Ізраїлю (IAA) сказав: "Це перше свідчення існування візантійської церкви в селі Ет-Тайїба, і воно доповнює інші знахідки, що свідчать про діяльність християн, які жили в регіоні".

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