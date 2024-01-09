Ім'я царя на стародавньому артефакті: він датується кінцем епохи Першого храму (фото)

Ім'я "Менахем" не є новим для історичних записів. Воно зустрічається в івритських та фінікійських текстах, а печатки з цим ім'ям знаходили в різних місцях, таких як Ізраїль, Ассирія, Кіпр та Єгипет.

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Археологи з Управління старожитностей Ізраїлю (IAA) зробили захопливе відкриття під час нещодавніх розкопок в єрусалимському районі Рас-ель-Амуд. Вони виявили старовинну ручку глечика з вигравіруваним ім'ям "Менахем", пише HeritageDaily.

Ця знахідка проливає світло на два різних періоди в історії: середньоханаанський період, що датується 2200-1900 роками до н. е., і пізніший період, VIII-VII століття до н. е., кінець епохи Першого храму.

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Згідно із заявою IAA, ця ручка походить з останнього періоду і колись була частиною посудини для зберігання. На ній викарбувано івритське ім'я "Менахем", яке, можливо, використовували як знак співчуття після втрати членів сім'ї.

Ім'я "Менахем" не є новим для історичних записів. Воно зустрічається в івритських та фінікійських текстах, а печатки з ним знаходили в різних місцях, таких як Ізраїль, Ассирія, Кіпр та Єгипет.

Менахемом також звали царя північного Ізраїльського царства, який заснував династію, відому як Дім Гаді або Дім Менахема.

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Під час правління Менахема ассирійці здійснили свої перші набіги на Ізраїльське царство, а також розпочали вторгнення в Дамаське царство на північному сході. Щоб зберегти незалежність свого царства, Менахем був змушений сплатити значну данину в тисячу талантів срібла.

Доктор Рон Бері, який керував розкопками від Ізраїльського управління у справах старожитностей, сказав: "Ця важлива знахідка приєднується до подібних імен, які виявили під час археологічних розкопок на Стародавньому Сході і, зокрема, в Ізраїлі".

Такі знахідки, як ця ручка від глечика з ім'ям Менахема, дають важливе уявлення про стародавні культури та їхні зв'язки. Наявність таких артефактів у Єрусалимі натякає на багате історичне полотно міста, демонструючи його значення для різних епох і цивілізацій.

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