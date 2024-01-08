Відголоски стародавньої битви: археологи знайшли ім'я Юлія Цезаря на кулі для пращі (фото)

Це перший випадок на Піренейському півострові, коли на типі снаряда виявили такий чіткий напис імені Цезаря. Ба більше, це перша знахідка пращової кулі з гравіюванням назви будь-якого римського міста з Іспанії.

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Дослідники знайшли в Андалусії стародавній артефакт, що пов'язує Юлія Цезаря з іберо-римським містом Іпска. Дослідники відкопали свинцеву кулю з пращею, на якій поряд з назвою Іпска написано скорочене ім'я Гая Юлія Цезаря, позначене як CAES, пише Arkeonews.

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Це перший випадок на Піренейському півострові, коли на типі снаряда виявили такий чіткий напис імені Цезаря. Ба більше, це перша знахідка пращової кулі з гравіюванням назви будь-якого римського міста з Іспанії.

Виявлення цього унікального артефакту стало можливим завдяки ретельному аналізу, проведеному експертами з Автономного університету Мадрида, з Археологічного музею Кабри та з Історичного музею Баени.

Цю металеву кулю знайшли приблизно за 19 кілометрів від Баени, в сільській місцевості Монтілья, регіоні на півдні Іспанії з багатим історичним минулим. Монтілья, місто з населенням близько 23 тисяч осіб, розташоване в мальовничому регіоні Андалусії.

Саме тут, як вважають деякі історики, відбулася вирішальна битва при Мунді в 45 році до н. е. Ця битва ознаменувала останнє протистояння між Юлієм Цезарем і вцілілими синами Помпея, Гнеєм і Секстом.

Про точне місце битви при Мунді вже давно точаться суперечки, і одним з головних претендентів є саме Монтілья. Знахідка металевої кулі додає більше доказів до правдоподібності торії і підтверджує союз Іпски з військом Цезаря.

Цю металеву кулю знайшли приблизно за 19 кілометрів від Баени Фото: STILEarte

Якщо описати саму свинцеву кулю, то за формою вона нагадує жолудь із загостреними кінцями, розміром 4,5 сантиметра в довжину, 2 сантиметри в ширину і 1,7 сантиметра у висоту, вагою приблизно 71,1 грама. На ньому рельєфно викарбувані два написи: IPSCA ve CAES.

Практика нанесення написів на металеві снаряди для пращ, відома як glandes inscriptae, зародилася в Стародавній Греції близько V століття до нашої ери і продовжилася в ранній римський імператорський період.

Для створення цих снарядів майстри використовували глиняні форми з насічками, завдяки чому напис з'являвся рельєфно на корпусі снаряда. Ці написи часто містили такі деталі, як ім'я виробника, військові лідери, легіони або місця дислокації.

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Праща, ручна метальна зброя з невеликим мішечком між двома шнурами, стала популярною у Стародавній Греції та Римській імперії. Римська армія, зокрема, використовувала пращі і такі металеві кулі як боєприпаси.

Ця знахідка пропонує захопливий погляд на стародавні військові практики і ще більше зміцнює наше розуміння історичних подій, пов'язаних з Юлієм Цезарем і римською присутністю в Іспанії.

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