Отголоски древней битвы: археологи нашли имя Юлия Цезаря на шаре для пращи (фото)

Это первый случай на Пиренейском полуострове, когда на типе снаряда обнаружили такую четкую надпись имени Цезаря. Более того, это первая находка пращевого шара с гравировкой названия любого римского города из Испании.

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Исследователи нашли в Андалусии древний артефакт, связывающий Юлия Цезаря с иберо-римским городом Ипска. Исследователи откопали свинцовый шар с пращей, на котором рядом с названием Ипска написано сокращенное имя Гая Юлия Цезаря, обозначенное как CAES, пишет Arkeonews.

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Это первый случай на Пиренейском полуострове, когда на типе снаряда обнаружили такую четкую надпись имени Цезаря. Более того, это первая находка пращевого шара с гравировкой названия любого римского города из Испании.

Обнаружение этого уникального артефакта стало возможным благодаря тщательному анализу, проведенному экспертами из Автономного университета Мадрида, из Археологического музея Кабры и из Исторического музея Баэны.

Этот металлический шар нашли примерно в 19 километрах от Баэны, в сельской местности Монтилья, регионе на юге Испании с богатым историческим прошлым. Монтилья, город с населением около 23 тысяч человек, расположен в живописном регионе Андалусии.

Именно здесь, как считают некоторые историки, произошла решающая битва при Мунде в 45 году до н. э. Эта битва ознаменовала последнее противостояние между Юлием Цезарем и уцелевшими сыновьями Помпея, Гнеем и Секстом.

О точном месте битвы при Мунде уже давно идут споры, и одним из главных претендентов является именно Монтилья. Находка металлического шара добавляет больше доказательств к правдоподобности тории и подтверждает союз Ипски с войском Цезаря.

Этот металлический шар нашли примерно в 19 километрах от Баэны Фото: STILEarte

Если описать сам свинцовый шар, то по форме он напоминает желудь с заостренными концами, размером 4,5 сантиметра в длину, 2 сантиметра в ширину и 1,7 сантиметра в высоту, весом примерно 71,1 грамма. На нем рельефно выгравированы две надписи: IPSCA ve CAES.

Практика нанесения надписей на металлические снаряды для пращей, известная как glandes inscriptae, зародилась в Древней Греции около V века до нашей эры и продолжилась в ранний римский императорский период.

Для создания этих снарядов мастера использовали глиняные формы с насечками, благодаря чему надпись появлялась рельефно на корпусе снаряда. Эти надписи часто содержали такие детали, как имя производителя, военные лидеры, легионы или места дислокации.

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Праща, ручное метательное оружие с небольшим мешочком между двумя шнурами, стала популярной в Древней Греции и Римской империи. Римская армия, в частности, использовала пращи и такие металлические пули в качестве боеприпасов.

Эта находка предлагает увлекательный взгляд на древние военные практики и еще больше укрепляет наше понимание исторических событий, связанных с Юлием Цезарем и римским присутствием в Испании.

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