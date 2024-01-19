Баблгам из мезолита. В Швеции нашли жвачку возрастом около 10 тыс. лет

Исследователи проанализировали остатки березовой смолы, которую жевали охотники-собиратели.

Related video

На территории нынешней Швеции около 10 тыс. лет назад разбила лагерь группа охотников-собирателей, одним из развлечений которых были жвачки из березовой смолы. Анализ жвачки из мезолита показал, что у древних людей были очень современные проблемы с зубами, пишет New Atlas.

Впервые образцы березовой смолы, который был пережеван нашими предками до состояния клея, обнаружили еще в 1990-х годах. Но только сейчас передовые инструменты позволили ученым извлечь ДНК из образцов. Исследование проводилось под руководством Эмры Кырдок из Университета Мерсина в Турции.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"нам пришлось применить несколько сложных аналитических инструментов, чтобы определить разные виды и организмы. Имеющиеся инструменты не были предназначены для выявления древней ДНК, поэтому пришлось потратить немало времени для их настройки", — говорит соавтор исследования Андрес Аравена с кафедры молекулярной биологии и генетики Стамбульского университета.

Команде удалось обнаружить, что березовую смолу жевали подростки, которые перед этим ели оленину, форель и фундук. Также в смоле нашли бактерии, которые вызывают стоматологическое заболевание, широко распространенной среди современных людей. Так, один из подростков страдал от пародонтита – инфекции, повреждающей ткани вокруг зубов, что может привести к потере самих зубов.

Кроме этого, в смоле ученые нашли бактерии, вызывающие кариес. Примерно 70-80% членов группы охотников-собирателей страдали заболеваниями десен.

Помимо прочего в смоле также были обнаружены следы другой пищи: яблоки, рыжая лисица, серый волк и омела. По мнению ученых, некоторые из этих следов могли остаться на зубах древних людей после того, как они использовали свои зубы как инструменты, например, для создания одежды из меха волка и лисицы. Именно это и могло вызвать заболевание десен, поселив во рту огромное количество бактерий.

"Наша исследование дает представление о том, как жила небольшая группа охотников собирателей на западном побережье Скандинавии", — говорит Андерс Гетерстрем из Стокгольмского университета, который также принимал участие в исследовании.

Напомним, ученые нашли самого древнего сладкоежку с кариесом возрастом 54 млн лет. Исследователи обнаружили болезнь зубов у древнего млекопитающего.